Aria di maretta nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 14 al 18 marzo 2022. Nelle recenti puntate i telespettatori hanno riaccolto le gemelle Manuela e Micaela, con quest'ultima a custodire un misterioso segreto che la riguarda. Le anticipazioni di Upas rivelano che ci saranno delle difficoltà all'interno di alcune famiglie di Palazzo Palladini. Ansioso per la decisione del figlio Patrizio di lasciare Napoli, Raffaele non si sentirà compreso dalla moglie Ornella perciò finirà per rifugiarsi dalla sommelier Elvira.

Che tra i due possa nascere del sentimento? Intanto le gemelle Cirillo manderanno in crisi Renato a causa di una loro iniziativa.

Anticipazioni Un posto al sole, Raffaele trova conforto da Elvira

Problemi coniugali tra Ornella e Raffaele, i quali si scontreranno a causa del figlio. Sarà così che il portiere, sentendosi incompreso dalla moglie, finirà per trascorrere una serata con Elvira, con conseguenze alquanto inaspettate! Successivamente, mentre Raffaele si sentirà profondamente in colpa per la frequentazione clandestina con Elvira, Ornella cercherà di rimettere le cose a posto, facendo da ponte fra il marito e Patrizio. Quest'ultimo, però, avrà a che fare con un problema che riguarda Samuel.

Marina Giordano torna a Napoli nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nunzio dovrà prendere parte a un evento mondano assieme a Chiara, quindi sarà alla ricerca dell'abito più appropriato alla circostanza. Intanto a Napoli farà ritorno Marina Giordano. Assieme alla donna non mancherà il marito Fabrizio ma a quanto pare, durante la loro assenza, il rapporto è cambiato.

Roberto verrà a sapere che Marina è tornata a Napoli, ma lo scoprirà nel modo e nel momento meno indicato.

Giorno dopo giorno, Chiara finirà per cedere nuovamente alle sue debolezze e farà uso di cocaina pur di riuscire a sopportare le pressioni del lavoro, tuttavia qualcuno si renderà conto della sua precaria situazione.

Un posto al sole anticipazioni al 18 marzo, Nunzio assunto al Caffè Vulcano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina rimarrà fortemente turbata dall'incontro con Roberto e dalla complicità di quest'ultimo con la sua nemica Lara. Tutta questa vicenda non farà altro che accentuare le fragilità del suo matrimonio con Fabrizio.

Grandi novità all'interno del Caffè Vulcano. Patrizio Giordano si ritroverà ad informare Samuel del fatto che non gli potrà lasciare il suo posto come capo cuoco. Il Vulcano, inoltre, darà il benvenuto a Nunzio come suo dipendente, ma questa faccenda non farà altro che far storcere il naso a Samuel! Quando Chiara verrà a sapere che il suo ragazzo ha trovato un impiego al Vulcano, non si mostrerà entusiasta come Nunzio spera, ma la sua testa sarà altrove per colpa di Roberto e Lara.

Manuela e Micaela, a causa di una loro iniziativa, finiranno per mandare in crisi Renato rischiando di compromettere il programma per la festa del papà. Alla fine sarà Manuela a scovare una soluzione che metterà tutti d'accordo. Samuel e Nunzio avranno un faccia a faccia. Intanto emergono novità sulle future puntate di Upas riguardanti il ritorno di Angela e Viola.