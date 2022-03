Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, che tiene compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì nel preserale di Rai 3. Le puntate possono essere riviste su RaiPlay dopo la messa in onda. Che cosa succede nell'episodio di domani? Micaela è sempre più in crisi e non riesce a parlare del dramma che sta vivendo. La giovane Cirillo ha però le idee chiare e non vuole rinunciare a portare con sé Jimmy a Berlino, una scelta strettamente legata a ciò che la sta tormentando e che presto i fan di Upas verranno a sapere. Intanto, Lara sta facendo il doppio gioco con Chiara, decisamente poco lucida per via della sua dipendenza che la sta facendo precipitare in un baratro senza uscita.

Il fatto che anche Roberto la pressi continuamente fa infuriare Nunzio, che rischia di perdere il controllo per l'ennesima volta.

Puntata di Un Posto al Sole di domani 9 marzo su Rai 3

Che cosa succede nell'episodio di Upas in onda su Rai 3 domani, mercoledì 9 marzo 2022 alle 20:45? Micaela ha destabilizzato tutte le dinamiche della Terrazza, da quando ha comunicato la sua decisione di portare a Berlino il piccolo Jimmy.

Niko e Susanna sono molto preoccupati dall'idea di perdere Jimmy e non sanno come fare, anche perché la determinazione di Micaela è papabile. Ora che la coppia ha trovato la sua stabilità dopo le tante vicissitudini che hanno dovuto affrontare, per loro si prospetta un futuro incerto.

Chiara perde la testa con Roberto

Da quando Chiara ha iniziato a fare uso di sostanze, la sua vita è un incubo. Non solo ha rischiato di mandare a monte la sua storia d'amore con Nunzio, ma corre il pericolo di vedersi soffiare il gruppo Petrone al quale tanto tiene.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani svelano che Chiara farà una scelta che le porterà solo guai.

Fuori controllo per una dose eccessiva, affronterà di petto Roberto. In questo modo, però, non farà altro che dargli ulteriore modo di schiacciarla, in combutta con Lara.

Renato prende una decisione inaspettata, spoiler Upas

La bravata di Chiara metterà in bilico il rapporto con Nunzio, che non prenderà affatto bene quanto accaduto con Roberto.

Intanto, Renato sarà pronto a prendere in mano la situazione di Jimmy e prenderà una decisione inaspettata che stupirà in primis Susanna e Niko.

Occhio anche a Virginia che, da quando è arrivata a Napoli e ha iniziato a lavorare nello stesso ospedale di Rossella e Riccardo, non si fermerà davanti a niente e a nessuno. La sua determinazione nel riconquistare Crovi inasprirà ulteriormente la crisi latente tra Ross e Riccardo, che non ce la faranno più a reggere il peso della situazione. Ciò non farà altro che far contenta Virginia.