Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre nella settimana fino a venerdì 18 marzo 2022, sono, come sempre, ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la vita matrimoniale di Ornella e Raffaele si ritroverà ad attraversare un periodo abbastanza turbolento, che spingerà l'uomo a trovare consolazione da un’altra donna: la sommelier Elvira! Nunzio, nel frattempo, troverà un impiego nel locale di Silvia, ma la faccenda non farà impazzire di gioia Samuel. Quest’ultimo, inoltre, riceverà anche un’altra notizia poco piacevole.

Chiara, incece, ripiomberà nel grigio mondo della droga e lo farà per colpa delle difficoltà estreme dovute al suo lavoro. Dopo un periodo di assenza, ecco che a Napoli ritorneranno Marina e Fabrizio. I due coniugi, però, non sembreranno passarsela bene. Spazio anche alle gemelle Cirillo e alla festa del papà.

Un posto al sole: la serata tra Raffaele e Elvira prende una piega inattesa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina e Fabrizio rientreranno nel capoluogo campano, ma le cose tra i due non saranno come prima. A causa di alcune problematiche sul figlio, Ornella e Raffaele avranno una discussione molto accesa che spingerà il portiere di Palazzo Palladini a trovare conforto altrove, precisamente da Elvira.

Ad un certo punto, la serata tra la sommelier e Raffaele prenderà una piega inattesa. Nunzio, invece, sarà indaffarato con l’abito da indossare durante un evento a cui prenderà parte con l’amata Chiara.

Un posto al sole anticipazioni: il ritorno di Marina e Fabrizio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’uscita clandestina con Elvira sortirà dei forti sensi di colpa nell’animo di Raffaele.

Nel frattempo Ornella cercherà di fare da paciere tra il marito e Patrizio, ma il ragazzo dovrà affrontare un problema che ha a che fare con Samuel. E mentre Marina sarà in difficoltà con Fabrizio, Roberto Ferri verrà a sapere del loro ritorno a Napoli.

Chiara cede di nuovo alla droga: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano ulteriori complicazioni in arrivo per alcuni personaggi. Chiara cederà ancora una volta al richiamo delle sostanze tossiche. Con le difficoltà lavorative sempre più pressanti, la ragazza non esiterà ad avvalersi della cocaina, ma qualcuno la beccherà in flagrante. Marina, invece, dovrà fare i conti con la complicità tra Roberto e Lara, e questa situazione non farà altro che evidenziare ulteriormente le precarietà del suo rapporto con Fabrizio.

Un posto al sole trame prossime puntate: Samuel non gradisce l’assunzione di Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel sarà messo al corrente del cambio di programma di Patrizio e quindi non potrà più sperare in un avanzamento di ruolo a capo cuoco del bar Vulcano.

A complicare la situazione, però, sarà l’assunzione di Nunzio all’interno del medesimo locale! E mentre Samuel sarà fortemente contrariato, Nunzio non vedrà l’ora di mettere al corrente la sua Chiara di questo accadimento. Peccato, però, che la giovane Petrone non reagirà in maniera positiva. La ragazza, inoltre, dovrà vedersela con Lara e Roberto. La festa del papà movimenterà la vita degli abitanti di Palazzo Palladini e Renato rischierà di veder compromesso il suo progetto a causa dell’iniziativa delle gemelle Cirillo. Riuscirà Manuela a sistemare la situazione? Nel frattempo, Samuel affronterà Nunzio, in quanto sarà deluso dal suo comportamento.