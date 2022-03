Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nella settimana da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022 sono ricche di colpi di scena.

A Palazzo Palladini la presenza di Micaela finirà per generare tensioni e spaccature tra i Poggi. Renato e Giulia non ne vorranno sapere di separarsi dal piccolo Jimmy perciò la nonna cercherà di tutelarlo, arrivando a rivolgersi a Serena: quest’ultima sarà messa al corrente del segreto drammatico di Micaela.

Rossella, invece, finirà nel cacciarsi nei guai a causa di Virginia. Patrizio, nel frattempo, sarà ad un passo dal lasciare Napoli per dare una svolta alla sua vita, ma Raffaele non approverà questa decisione e il suo malcontento si riverserà su Ornella.

Un posto al sole anticipazioni fino all’11 marzo: Serena viene a sapere del segreto di Micaela, Roberto vuole 'distruggere' Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko verrà a sapere che Micaela ha proposto al figlio di trasferirsi in Germania, lasciando il capoluogo campano. In realtà la ragazza custodisce un segreto che però non ha mai rivelato a nessuno. Sarà la sua gemella Manuela a parlarne a Serena.

Nel frattempo Guido Del Bue commetterà uno sbaglio nell’educazione del piccolo Lollo, facendo arrabbiare la moglie Mariella, che non esiterà a punirlo.

Nel frattempo Roberto non intenderà gettare la spugna e per questo motivo, con l’appoggio della perfida Lara, cercherà di distruggere l’ignara Chiara Petrone.

Con quest’ultima manipolata in modo velato da Lara, Nunzio si mostrerà insofferente verso Roberto e il suo rancore non accennerà a placarsi.

Upas: Micaela mostra segni di fragilità, Rossella e Riccardo nella morsa di Virginia

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Niko non potrà di certo ignorare le richieste della ex, perciò chiederà un consiglio ai genitori.

Nel frattempo Micaela mostrerà segni di fragilità e avrà sempre più difficoltà a custodire il suo dramma.

Virginia, invece, non vorrà saperne di lasciare in pace Rossella e Riccardo, continuando ad essere costantemente presente in ospedale. La situazione si complicherà quando, successivamente, verrà fuori un’inaspettata abilità di Virginia che presserà ancora di più Rossella.

Spaccature tra Renato e Niko nelle prossime puntate di Upas

Nelle prossime trame di Un posto al sole, se da una parte Chiara riuscirà a non cedere alle pressioni di Ferri, dall’altro lato, l’abuso della cocaina, sortirà effetti alquanto negativi tra la ragazza e Nunzio.

Dopo aver appreso da Niko che Micaela intende portare via suo nipote, Renato prenderà un’iniziativa sorprendente pur di far rimanere a Napoli Jimmy. La presenza di Micaela non farà altro che causare spaccature nella famiglia Poggi, non a caso si verranno a creare delle forti tensioni e divisioni tra Niko e Renato.

Patrizio potrebbe lasciare Napoli, Raffaele disapprova: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio Giordano, che da tempo si trova in una sorta di crisi esistenziale, arriverà a prendere una decisione che potrebbe portarlo a lasciare Napoli, dando il via a una possibile svolta decisiva alla sua vita.

Raffaele, però, non sarà granché contento quando saprà delle intenzioni del figlio. Giulia, allo scopo di tutelare Jimmy, chiederà supporto a Serena.

Nel frattempo Rossella finirà per mettersi in grossi pasticci quando arriverà a mentire al suo amato dicendosi abile nel gioco del biliardo. La ragazza, però, cercherà di trovare una soluzione per scampare alla sua stessa bugia.