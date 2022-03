Tra i volti storici di Un posto al sole vi è la giovane Viola, interpretata dall'attrice Ilenia Lazzarin. Dopo un lungo periodo in cui è stata fuori dal cast della soap opera di Rai 3, l'attrice ha svelato di essere pronta a rimettere piede a Palazzo Palladini.

In una recente intervista, l'attrice che veste i panni di Viola, ha svelato anche dei retroscena su questo ritorno in scena, ammettendo che ci saranno delle sorprese nel suo futuro.

Il ritorno di Viola: anticipazioni Un posto al sole marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che i fan della soap opera a breve avranno modo di assistere di nuovo al rientro in città di Viola.

La figlia di Ornella ricomparirà in città dopo un lungo periodo di assenza: un ritorno decisamente molto atteso e che si preannuncia anche foriero di novità.

A svelare un po' quello che succederà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 21 marzo in poi, ci ha pensato la stessa Ilenia Lazzarin.

Il retroscena dell'attrice di Viola sul ritorno nella soap opera di Rai 3

In una recente intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'attrice di Viola ha svelato che rimetterà piede in città e che in un primo momento tutto procederà nel migliore dei modi.

Viola, dopo il tradimento di Eugenio, "beccato" a baciare Susanna, ha scelto di perdonarlo e quindi di dargli una seconda chance prendendo di nuovo in mano le redini della loro vita sentimentale.

Tuttavia, ben presto questa serenità e questa tranquillità che riguarda Viola, potrebbe essere alterata da una serie di novità che la riguardano e che saranno raccontate nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole.

'Previsti colpi di scena', svela l'attrice di Viola di Un posto al sole

"Sicuramente, in futuro ci saranno colpi di scena che la vedranno protagonista", ha ammesso l'attrice di Viola, svelando così un retroscena su quello che succederà in futuro alla figlia di Ornella.

Cosa dobbiamo aspettarci e quali saranno questi colpi di scena che avranno come protagonista Viola? In attesa di scoprirlo, l'attrice non ha nascosto che per il suo futuro professionale le piacerebbe poter sperimentare anche il mondo della conduzione, oltre a quello della recitazione che porta avanti ormai da svariati anni.

Ilenia Lazzarin si è sbilanciata anche sul tipo di trasmissioni che potrebbe condurre e tra queste ha citato Detto Fatto, programma del pomeriggio di Rai 2 attualmente nelle mani di Bianca Guaccero.

"Vorrei sperimentare la conduzione: penso a un contenitore come Detto Fatto o a un format come Amore criminale", ha detto l'attrice, ammettendo di aver fatto i provini anche per Tale e Quale Show.