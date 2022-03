Sono ore frenetiche in Rai, tra conferme, cancellazioni e accordi dell'ultim'ora. In questi giorni si stanno infatti decidendo i palinsesti della nuova stagione televisiva e Un posto al sole si sta trovando al centro di un importante dibattito. Carlo Fuortes non ha mai rinunciato all'idea di inserire, alle 20:45 su Rai 3, una striscia informativa che prendesse il posto della soap opera partenopea. Dopo il no di Lucia Annunziata, il segmento è stato offerto a Bianca Berlinguer, che starebbe valutando la proposta. Quella dell'amministratore delegato della Rai non è però una battaglia personale, pare che Fuortes abbia, infatti, il sostegno anche dei dirigenti Mario Orfeo e Franco Di Mare.

Un posto al sole, potrebbe cambiare orario

Nonostante i ripetuti rinvii, la proposta di inserire una striscia informativa nell'access prime time di Rai3 è ancora sul tavolo, ma restano due importanti nodi da sciogliere. Al momento, infatti, non è chiara la nuova collocazione di Un posto al sole ed inoltre manca un conduttore carismatico che assicuri ascolti dopo il secco no di Lucia Annunziata. Quest'ultima, inizialmente, si era mostrata interessata al progetto ma in seguito ha preferito defilarsi in modo da tenersi stretta la conduzione di In mezz'ora. La giornalista ha inoltre dichiarato di non voler mettere nessuno in difficoltà, del resto in passato aveva ammesso di tenere molto ad Un posto al sole essendo lei napoletana.

Nulla di fatto quindi per Lucia Annunziata che ha preferito defilarsi da una situazione potenzialmente molto spinosa, ma chi potrebbe, quindi, prendere il suo posto?

Bianca Berlinguer potrebbe andare in onda al posto di Upas

Per mandare avanti un progetto di tale portata, serve un nome importante, possibilmente un volto storico di Rai 3.

Questo lo sa molto bene Carlo Fuortes, che ha proposto il programma a Bianca Berlinguer. La scelta sarebbe quindi caduta sull'ex direttrice di Rai 3 che si troverebbe a dover affrontare la doppia sfida di sostituire Un posto al sole e vincere la battaglia di ascolti contro Lilli Gruber e Barbara Palombelli. La conduttrice di Cartabianca starebbe seriamente valutando l'offerta, ma resta da capire cosa ne sarà del programma di Geppi Cucciari e di Un posto al sole.

Upas potrebbe slittare di qualche minuto, a rischio anche Geppi

Se davvero tale progetto dovesse andare in porto, Un posto al sole si ritroverebbe privato del suo slot storico e andrebbe ricollocato. L'idea, attualmente, sarebbe quella di far slittare la soap di qualche minuto. Tale soluzione, però, includerebbe il taglio o la cancellazione del programma di Geppi Cucciari, ma questo non è l'unico problema. A quanto pare, infatti, il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano si sarebbe opposto fermamente all'idea di avere in concorrenza un altro programma di informazione. Un quadro così complesso risulta poco confortante per Upas, che potrebbe essere d nuovo messo in discussione, come era stato fatto in passato con le proposte del pomeriggio su Rai 1 e delle 18:30 su Rai 3.