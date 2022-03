Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 21 al 25 marzo del 2022, ci sarà l'atteso ritorno di Viola Bruni. La donna però troverà un ambiente tutt'altro che sereno a Palazzo Palladini e dovrà fare tutto il possibile per far riappacificare Raffaele e sua madre Ornella.

Patrizio, determinato a lasciare Napoli, si appresterà a decidere chi debba essere il suo degno successore tra e Samuel e Nunzio. Nel frattempo, quest'ultimo troverà un po' di conforto nell'amicizia di Rossella.

Tensioni alle stelle tra le gemelle, Susanna e Niko.

Quest'ultimo cercherà di trovare una soluzione per tenere a bada Manuela e far cambiare idea a Micaela in merito a Jimmy.

Chiara, in crisi con Nunzio e sempre più vittima delle sue debolezze, rischierà seriamente di cadere nella trappola di Roberto e Lara.

Per finire, Bianca sarà protagonista di una storyline dai toni cupi e angoscianti, che la vedrà al centro di un gioco molto pericoloso.

Lunedì 21 marzo: Nunzio e Rossella sempre più vicini

Niko (Luca Turco) inizierà ad essere turbato dall'atteggiamento di Manuela (Gina Amarante) e deciderà quindi di fare qualcosa che spiazzerà tutti.

Nel frattempo, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) decideranno di stare vicino a Micaela, in un momento decisamente difficile per la ragazza.

Nunzio (Vladimir Randazzo), dopo aver affrontato diversi problemi, riuscirà finalmente a trovare la leggerezza di cui aveva bisogno nell'amicizia di Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Martedì 22 marzo: Viola tra Raffaele ed Ornella

Micaela sembrerà convinta più che mai a portare via con sé, a Berlino, il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

Niko proverà a mediare, mentre Susanna (Agnese Lorenzini) inizierà ad essere sempre più gelosa di Manuela.

Viola (Ilenia Lazzarin) proverà a ristabilire l'armonia tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele ((Patrizio Rispo), ma la sua sarà una sfida tutt'altro che semplice. I due, infatti, finiranno per allontanarsi sempre di più.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) osserverà Samuel (Samuele Cavallo) e Nunzio al lavoro e si preparerà a decretare chi sarà il suo degno successore come chef del Vulcano.

Mercoledì 23 marzo: la trappola di Ferri

Chiara (Alessandra Masi), sotto stress per il lavoro e ancora sofferente per la sua crisi con Nunzio, sarà particolarmente fragile e potrebbe così facilmente cadere vittima della trappola ordita da Lara (Chiara Conti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Niko, per placare i timori di Susanna, intimerà a Manuela di smetterla con i suoi giochetti atti a provocarlo.

Speranza (Mariasole Di Maio), decisa a stare al fianco di Samuel, chiederà aiuto a Mariella (Antonella Prisco) in modo da preparargli una serata davvero speciale.

Giovedì 24 marzo: un'oscura minaccia per Bianca

Bianca (Sofia Piccirillo) dovrà affrontare una misteriosa minaccia, che la terrorizzerà. La bambina, però, deciderà di tenere i suoi genitori all'oscuro di tutto.

Ferri e Lara penseranno alla loro prossima mossa per manipolare Chiara a proprio piacimento. Nel frattempo, Nunzio proverà a sorprendere la ragazza con una decisione del tutto inaspettata.

Speranza sarà pronta a trascorrere la notte assieme a Samuel. Tutto sembrerà perfetto, ma qualcosa potrebbe spezzare l'idillio

Venerdì 25 marzo: inizia il processo a Rosato

Bianca compirà un gesto inspiegabile verso Silvia (Luisa Amatucci). La donna noterà il comportamento insolito ed inquietante della bambina, ma sarà ben lontana dal capire che è caduta vittima di un gioco pericoloso e che questo è solo l'inizio.

Fabrizio (Giorgio Borghetti) si appresterà ad affrontare l’udienza al processo. Nel frattempo Roberto inizierà a fare diverse domande a Marina (Nina Soldano) sulla sua assenza da lavoro. Ferri è interessato alle sorti dei cantieri o alla vita privata della donna?

Dopo il fallimento della sera prima, Samuel chiederà a Patrizio di cedergli il seminterrato per una sera per stare in intimità con Speranza. Purtroppo però qualcun altro, che lui conosce bene, ha già avuto la sua stessa idea.