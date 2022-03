Prosegue l'appuntamento in daytime con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e clamorosi ritorni.

Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Emilio e Cinta, i quali torneranno nuovamente a mettere piede ad Acacias dopo un lungo periodo di assenza.

Spazio poi alle vicende di Ignacio ed Alodia che, nelle prossime puntate della soap opera spagnola di Canale 5, si lasceranno andare alla passione travolgente.

Il ritorno di Cinta ed Emilio: anticipazioni Una Vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che presto arriveranno nel daytime di Canale 5, rivelano che ci sarà un ritorno che sicuramente non deluderà i fan-spettatori della soap.

Ad Acacias 38, dopo un lungo periodo di assenza, ricomparirà la coppia composta da Emilio e Cinta.

I due rimetteranno piede in quartiere in occasione del periodo delle festività natalizie: in questo modo, infatti, potranno ricongiungersi assieme a Bellita e Josè e passare quei giorni insieme.

Un ritorno che non passerà inosservato e che verrà accolto con grandissima gioia dalla coppia Bellita-Josè, anche se Cinta ed Emilio torneranno da soli e senza il loro bambino, che hanno scelto di non portare.

Cinta ed Emilio non si fermeranno a lungo ad Acacias

Sta di fatto che, gli spoiler di queste nuove puntate della soap opera Una Vita, rivelano che il ritorno di questa coppia non è destinato a durare a lungo.

La loro presenza nel cast di questa stagione della serie, infatti, non durerà a lungo dato che si fermeranno davvero poco ad Acacias, giusto il tempo di trascorrere in famiglia il periodo delle feste di Natale, per poi ripartire e tornare di nuovo dal loro amato bambino.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alla coppia composta da Ignacio e Alodia.

Ignacio e Alodia cedono alla passione: anticipazioni Una Vita nuove puntate

Tra i due è evidente che c'è un grande feeling e, con il passare del tempo, si lasceranno andare alla passione travolgente.

Gli spoiler della soap opera spagnola di Canale 5, infatti, rivelano che Ignacio comincerà a corteggiare in maniera spudorata la giovane e dolce Alodia, fino a riuscire a sedurla ma senza che questo abbia ripercussioni sul loro rapporto.

Nonostante il momento di intimità che vivranno insieme, il loro rapporto almeno in un momento iniziale resterà invariato e quindi non si assisterà subito alla nascita di una nuova coppia ad Acacias.