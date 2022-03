Nelle prossime puntate di Una vita, Natalia verrà accusata pubblicamente da Marcos dell'omicidio di Felicia. Sarà stata Soledad a convincere Marcos della colpevolezza di Quesada. Peccato che a uccidere Felicia sia stata proprio la domestica. Resta da capire se Natalia riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Soledad cerca di convincere Marcos che Natalia è l'assassina di Felicia

In Una vita, Marcos farà di tutto pur di trovare il colpevole della morte di Felicia. L'autopsia avrà accertato che la donna è morta avvelenata e Bacigalupe avrà incaricato Mendez di svolgere tutte le indagini atte a trovare l'assassino della moglie.

Dalle anticipazioni, di viene a sapere che Soledad, diventata ormai l'amante di Marcos, cercherà di far incolpare Natalia Quesada del delitto. La domestica, per raggiungere il suo scopo, mentirà a Bacigalupe e gli dirà che Natalia aveva fatto spesso visita a Felicia, quando lui era in viaggio in Messico. In questo modo, Soledad instillerà in Marcos il sospetto che Natalia sia coinvolta nella morte di Felicia.

Marcos accusa pubblicamente Natalia di aver avvelenato Felicia

Soledad nel corso elle prossime puntate, su recherà a casa dei Quesada con la scusa di portare una missiva di Anabel ad Aurelio. Con questa scusa, Soledad ruberà un ritratto di Natalia. Riuscirà quindi a convincere Marcos che Natalia sia l'assassina di Felicia.

Bacigalupe inizialmente, non crederà possibile che la sorella di Aurelio abbia potuto avvelenare la moglie ma alla fine si convincerà, visto che i Quesada avranno sempre voluto vendicarsi di lui. Pertanto, ormai convinto da, Soledad, Marcos affronterà Natalia e pubblicamente la accuserà di aver avvelenato Felicia. Non solo, giurerà di ottenere giustizia e prometterà di trovare le prove che dimostrino la sua colpevolezza.

Natalia è innocente, l'assassina di Felicia è Soledad: spoiler Una vita

Ormai Bacigalupe sarà convinto che sua Natalia l'assassina della moglie. Non sa che la colpevole é vicinissima a lui e si tratta di Soledad. Natalia intanto, stando alle anticipazioni di Una vita, chiederà aiuto al fratello Aurelio e a Genoveva per dimostrare la sua innocenza.

Passerà del tempo prima che Mendez e Marcos comincino a sospettare che qualcuno abbia voluto incastrare Natalia. Soledad a questo punto, avrà timore di essere scoperta, ma non lascerà Acacias. Marcos alla fine scoprirà che è stata Soledad ad uccidere Felicia e pertanto la metterà alle strette, facendola confessare. Si scoprirà che si sarà macchiata di un così efferato delitto per gelosia. Natalia nel frattempo, si dovrà guardare le spalle da Genoveva, furiosa per il suo avvicinamento a Felipe.