Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a sabato 12 marzo, Marcos apprenderà che Felicia è morta per avvelenamento e farà di tutto per scoprire chi è stato il responsabile. Inoltre Lolita si opporrà fermamente alla partenza di Antonito per il Marocco e gli intimerà di non andare, altrimenti non vedrà più lei e Moncho. Intanto Miguel resterà colpito dalla nuova cameriera Daniela.

Anabel scopre Marcos e Soledad in atteggiamenti intimi

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 7 al 12 marzo, Bellita con grande sorpresa di Josè Miguel e Jaime, annuncerà che sarà proprio quest'ultimo a firmare il volume della sua autobiografia.

Intanto Marcos farà in modo di stare da solo con Soledad, ma a casa tornerà all'improvviso Anabel e li scoprirà in atteggiamenti intimi. Soledad si giustificherà dicendo che ha avuto un problema respiratorio. Inoltre Sabina al fine di sollevare il morale a Miguel, decideràùķ di assumere una bella cameriera di nome Daniele e tra i due si creerà una sintonia speciale. In tutto questo riaprirà il ristorante "Il Nuovo Secolo".

Miguel è affascinato da Daniela

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 marzo, Genoveva stringerà un'alleanza con Aurelio e chiederà a Marcos di diventare soci in affari, ma il Bacigalupe si prenderà del tempo per riflettere. Intanto ad Acacias arriverà Ignacio, il quale si presenterà come nipote di Bellita. Il ragazzo riferirà di essere arrivato in città per studiare alla facoltà di medicina e colpirà subito sia la zia che Alodia.

Inoltre Marcos sarà sconvolto quando apprenderà dal referto che Felicia è stata avvelenata [VIDEO]. Soledad capirà subito che l'uomo ha qualcosa che non va e cercherà il referto, ma sarà scoperta sul fatto da Anabel.

Nel frattempo Antonito verrà scelto per compiere una missione in Marocco, ma Lolita non sarà per niente d'accordo.

In tutto questo Jacinto dopo avere ingerito la tisana alle erbe di Servante si addormenterà in qualunque posto, mentre Anabel ha intenzione di riferire al padre che Soledad ha frugato tra i suoi effetti personali. La domestica la persuaderà nel non farlo e successivamente troverà il referto in cui è confermato l'avvelenamento di Felicia. Miguel invece tratterà con distacco Anabel, ma sarà affascinato da Daniela.

Mendez indaga sull'avvelenamento di Felicia

In base agli spoiler della prossima settimana, Lolita dirà espressamente ad Antonito che se andrà in Marocco, non vedrà più lei e il loro figlio. Inizialmente Palacios si opporrà, ma in seguito riferirà a Ramon di aver deciso di lasciare il mondo della politica.

Destando grande stupore Lolita alla fine gli dirà il suo benestare alla partenza. Intanto Ignacio entrerà nelle grazie di Rosina e Susana e proverà a farsi ben volere da José Miguel, al quale regalerà dei sigari cubani.

Nel frattempo Natalia spronerà Anabel a dare una possibilità ad Aurelio. Infine Marcos giurerà vendetta per la morte di Felicia e sarà Mendez a occuparsi dell'indagine.