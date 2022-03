Prosegue l'appuntamento con le riprese di Uomini e donne e, nella giornata del 2 marzo, i vari protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sono ritornati in studio per le registrazioni delle puntate che andranno poi in onda prossimamente su Canale 5.

Riflettori ben puntati sul percorso di Matteo Ranieri che, in queste ultime riprese, ne ha combinate di tutti i colori, arrivando a mandare via anche Federica, salvo poi pentirsene e provare a tornare di nuovo sui suoi passi.

Matteo manda via Federica: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove riprese di Uomini e donne che si sono svolte il 2 marzo, rivelano che il percorso di Matteo Ranieri continua ad essere particolarmente turbolento e frastagliato.

Il tronista, nella registrazione che c'è stata il giorno prima, aveva scelto di mandare via la corteggiatrice Federica, dopo che questa era ritornata in studio in seguito ad un periodo di assenza, dettato probabilmente da motivi di salute.

Quando Federica è riapparsa nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, Matteo senza troppi mezzi termini l'ha letteralmente "gelata" dicendole che in queste settimane in cui lei non c'era stata, non ha avvertito la sua mancanza, motivo per il quale aveva lasciato intendere di voler chiudere questo percorso.

Matteo sbaglia con Federica e la rivuole in studio a U&D

La reazione di Federica è stata drastica: la ragazza, pur facendo fatica a trattenere le lacrime, ha preso atto delle parole di Matteo ed ha abbandonato lo studio.

Ebbene, le anticipazioni di Uomini e donne delle riprese del 2 marzo, rivelano che Matteo ha ammesso di essere tornato di nuovo sui suoi passi e quindi di aver avuto un ripensamento dopo la "sfuriata" nei confronti di Federica.

Dopo l'ultima registrazione del programma di Canale 5, Matteo ha avuto modo di confrontarsi con Federica. I due sono stati insieme in camerino ed hanno parlato di come si sta evolvendo questo loro percorso, iniziato ormai da svariati mesi.

Ebbene, dopo questo confronto, Matteo Ranieri ha ammesso di aver sbagliato e quindi di voler riconquistare di nuovo Federica e averla nel parterre delle sue corteggiatrici.

Federica assente in studio: anticipazioni Uomini e donne riprese 2 marzo

Tuttavia, le anticipazioni di queste nuove riprese di Uomini e donne, rivelano che il tronista ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa, dato che la ragazza non si è presentata in studio.

Federica era assente alla registrazione di questa settimana ma, Matteo, ha ammesso di non volersi arrendere e di essere pronto a tutto pur di poterla riconquistare e quindi farsi perdonare.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Matteo Ranieri nello studio della trasmissione Mediaset di Maria De Filippi, gli spoiler di queste nuove riprese rivelano che ci sono delle novità anche per Luca che, anche questa volta, è uscito in esterna con una nuova pretendente.

Si chiama Miriana e tra i due si è creato un buon feeling, tanto da essere protagonisti di una esterna piacevole e al tempo stesso divertente, che potrebbe far ben sperare in vista della scelta finale del tronista romano.