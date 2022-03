In questi anni di permanenza ad Uomini e Donne non sono mancate per Gemma Galgani frequentazioni e conoscenze. La dama torinese ha più volte provato a costruire una storia d'amore. Prima con il fiorentino Giorgio Manetti, poi con Marco Firpo. I due lasciarono il programma insieme, ma dopo alcuni mesi le cose tra di loro non andarono bene e la storia d'amore naufragò. L'uomo però ne conserva un bellissimo ricordo e in una recente intervista ha confessato di non aver mai dimenticato Gemma e di essere pronto a ricominciare. La donna ha risposto negativamente alle sue speranze.

Gemma Galgani e le parole per il suo ex Marco Firpo

In un'intervista al portale Piùdonna, Marco Firpo aveva confessato di pensare spesso a Gemma. Queste le sue parole: "Di Gemma mi manca tutto ciò che eravamo. Lei lo sa bene, sa bene chi siamo".

L'uomo l'aveva riempita di apprezzamenti e aveva anche aggiunto che le manca molto. Gemma non ha mai negato di provare ancora dell'affetto per lui e ha anche rivelato che ogni tanto si sentono telefonicamente. Nei giorni scorsi, la dama torinese ha inoltre rilasciato un'intervista al settimanale di Gossip e Tv Nuovo. Attraverso le pagine del giornale ha chiarito come stanno davvero le cose tra di loro ed ha risposto alle parole che gli aveva dedicato il suo ex.

La donna ha chiuso definitivamente ad un possibile ritorno di fiamma tra di loro.

Storia definitivamente chiusa e passata per Gemma Galgani: 'Non torno indietro'

Gemma Galgani ha dichiarato che Marco Firpo ha detto cose molto belle su di lei e sulla loro storia, ma poi ha aggiunto: "Tra di noi oggi c'è solo amicizia". Gemma ha dichiarato che quando l'amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro.

La dama torinese ha affermato: "Noi siamo stati bene quando ci amavano e quando ci perdevamo l'una negli occhi dell'altro". Infine, ha concluso dicendo che ormai lei guarda avanti.

Il rapporto conflittuale con Tina Cipollari: 'Mi fa gli agguati a telecamere spente'

Nel corso dell'intervista, Gemma ha parlato anche del rapporto conflittuale con l'opinionista Tina Cipollari.

A tal proposito ha dichiarato che i loro scontri non sono mai finti, nemmeno a telecamere spente, fuori dallo show. La dama torinese ha raccontato un episodio risalente alla scorsa estate. La donna ha riferito che un giorno si sono incontrate per caso in redazione e Tina Cipollari ha ordito un agguato alle sue spalle facendola sobbalzare dallo spavento. Le due riusciranno mai a trovare un punto di e convivere pacificamente nello studio di Uomini e Donne? Non resta che seguire le prossime puntate del noto programma dedicato ai sentimenti per scoprirlo.