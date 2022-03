Gemma Galgani prosegue il suo percorso nello studio di Uomini e donne dove ormai, da oltre un decennio, è alla ricerca della persona della sua vita.

La storica dama torinese, ormai popolarissima nella trasmissione di Maria De Filippi, in questi giorni si è sfogata in una nuova intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, dove ha parlato per la prima volta anche di quel figlio che non ha mai avuto e non ha risparmiato stoccate nei confronti della sua nemica Tina Cipollari.

Gemma Galgani si sfoga e parla del figlio che non ha avuto

Nel dettaglio, Gemma Galgani ha scelto di raccontarsi a cuore aperto in una nuova intervista, dove ha toccato diversi argomenti tra cui anche quello legato alla maternità mancata.

La dama protagonista di Uomini e donne non è mai diventata mamma e, a quanto pare, questo per lei non sarebbe stata una cosa facile da accettare, dato che ha parlato di un figlio che non ha potuto avere.

"Cerco l'amore in tv, ma ancora piango se penso al figlio che non ho potuto avere", ha confessato la dama torinese del programma di Maria De Filippi, che tutt'oggi continua a non perdere la speranza di poter riuscire a trovare l'uomo giusto per lei, col quale intraprendere una relazione fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne.

E poi ancora, in questa nuova intervista, Gemma Galgani non ha risparmiato neppure delle frecciatine nei confronti della sua nemica giurata: l'opinionista, Tina Cipollari.

La frecciatina di Gemma contro la 'nemica' Tina a Uomini e donne

Il clima tra le due, nello studio di Uomini e donne, continua ad essere particolarmente teso e spesse volte si ritrovano l'una contro l'altra.

In particolar modo, la dama sostiene che Tina la metterebbe in cattiva luce, motivo per il quale tutti i pretendenti che chiamano la trasmissione per conoscerla, alla fine poi scapperebbero via.

"A Tina dico: perché fai scappare tutti i miei corteggiatori?", si è chiesta con tono polemico la dama torinese, che a quanto pare comincia ad essere stufa di questa situazione che vive a Uomini e donne.

Gemma viene rifiutata da Franco: anticipazioni Uomini e donne

Intanto, anche dalle anticipazioni dell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, emerge che per la dama torinese sono arrivate brutte notizie.

Gemma aveva puntato gli occhi su Franco, un nuovo cavaliere presente nel parterre del trono over, che avrebbe voluto conoscere meglio nel corso delle settimane.

Peccato, però, che la reazione dell'uomo non sia stata delle migliori, dato che ha rifiutato Gemma, confessandole di non avere interesse per lei e quindi di non voler approfondire la frequentazione.