Ida Platano torna a parlare di Armando Incarnato, il cavaliere presente nel parterre di Uomini e donne, col quale in passato c'è stato un breve flirt.

Al termine di questa avventura, però, i due non hanno "tagliato i ponti" così come è successo tra la dama e altri cavalieri, bensì sono rimasti in buoni rapporti, al punto che si definiscono "migliori amici".

Eppure in una recente intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Ida è tornata a parlare di Armando, spiazzando con delle dichiarazioni del tutto inaspettate.

Ida Platano torna a parlare del suo ex Armando Incarnato a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Ida Platano a Uomini e donne continua a non essere dei migliori. In queste ultime settimane la dama ha avuto modo di conoscere meglio il cavaliere Alessandro, con il quale sembrava esserci creata una buona alchimia.

Peccato, però, che col passare del tempo il rapporto tra i due si sia deteriorato e, sebbene Ida abbia ammesso di provare qualcosa nei confronti del cavaliere, alla fine hanno scelto di intraprendere due strade diverse.

Un addio che si è consumato non senza spargimento di lacrime, al punto che Armando ha preso le difese della dama, sua ex fidanzata, spezzando un lancia a suo favore.

'Lui mi legge dentro, ma senza malizia', Ida spiazza su Armando Incarnato

L'atteggiamento di Armando Incarnato non è passato inosservato, al punto che molti fan e spettatori che seguono il programma dei sentimenti su Canale 5, hanno addirittura ipotizzato che tra i due possa esserci ancora qualcosa e che, sotto sotto, non si sono mai dimenticati del tutto.

Ma qual è la verità dei fatti? Tra Ida e Armando Incarnato c'è ancora del tenero e potrebbe ritornare l'amore?

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, la dama protagonista del trono over, si è lasciata andare a delle dichiarazioni che non sono passate inosservate.

"Non saprò mai se io e Armando siamo fatti l'uno per l'altra.

Lui mi legge dentro, ma senza malizia", ha dichiarato la dama protagonista del trono over e amica intima di Gemma Galgani.

Armando e la rivelazione su Ida Platano

Insomma, sembrerebbe proprio che Ida abbia un "rimpianto" per quella love story con Armando che non ha vissuto pienamente.

Anche il cavaliere, non ha nascosto i suoi dubbi e ha ammesso che effettivamente non potranno mai sapere se sono davvero fatti per stare insieme, dato che all'epoca del flirt a Uomini e donne, si frequentarono per pochissimo tempo.

"Non so se io e Ida siamo fatti l'una per l'altro, come dice Gianni", ha ammesso il cavaliere aggiungendo però che l'opinionista di Uomini e donne ha la capacità di vedere dove c'è un amore.