Da pochi giorni si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip, con la vittoria di Jessica Selassié. La principessa è stata poi ospite a Verissimo con Silvia Toffanin per raccontare la sua esperienza all'interno della casa più spiata d’Italia. Per Jessica però le sorprese potrebbe non finire: secondo quanto riportato da Amedeo Venza, la maggiore delle Selassié potrebbe presto tornare in televisione per cercare l'anima gemella nel dating show più famoso di Canale 5: Uomini e donne.

Jessica e il rumor sulla possibilità che diventi tronista a Uomini e Donne

A lanciare l’indiscrezione su Jessica a U&D è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Secondo alcune voci di corridoio, dietro le quinte di U&D, si sarebbe fatto il nome di Jessica come futura tronista”. Non si sa se Selassiè al momento sia stata informata di ciò e durante l’intervista a Verissimo ha rivelato di essersi sentita con Barù e di aver in mente un incontro per capire se tra i due può nascere o meno l’amore. Nulla le vieta, dunque, che se non fosse Barù il suo vero amore, che un altro uomo possa entrare nella vita della principessa Jessica e chissà che l’anima gemella non la trovi proprio a Uomini e Donne. Durante la sua permanenza in casa, ha più volte espresso il desiderio di voler trovare l'amore con la "a" maiuscola e proprio nel nipote di Costantino Della Gherardesca sembrava aver trovato una persona affascinante e interessata.

Tuttavia, nonostante l’attrazione fisica, Barù ha detto di non provare nulla per Jessica oltre l'amicizia. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire se Jessica diventerà o meno la prossima tronista del programma di Maria De Filippi.

La polemica per la nuova tronista di U&D

Intanto in questi giorni si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne con la presentazione di una nuova tornita.

Dopo mesi di ricerche, Maria De Filippi, ha scelto di far salire sul trono Veronica Rimondi, ventiseienne di Ferrara, autodefinitasi “figlia di papà”.

La ragazza si è detta volenterosa di trovare un uomo capace di tenerle testa e lontano dall’essere un narcisista, definendosi poi lei stessa come una persona auto ironica, intuitiva, ambiziosa e che spesso, a prima vista, risulta un po' antipatica.

Pochi minuti dopo la diffusione del video di presentazione di Veronica, i fan di Uomini e Donne hanno scatenato sui social una polemica, chiedendo a Maria di tornare ai precedenti prototipi di tronisti, quelli umili e semplici, alludendo dunque che i canoni di Veronica non siano adatti alla trasmissione. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere come la nuova ragazza si ambienterà al nuovo ruolo da tronista del programma di Maria.