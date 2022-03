Matteo Ranieri, attuale tronista di Uomini e donne, potrebbe essere giunto ad un passo dalla fatidica scelta finale. In queste settimane il percorso del giovane tronista ligure ha tenuto banco all'interno delle dinamiche della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Matteo ha avuto modo di mettersi alla prova e di conoscere svariate ragazze anche se, dopo la delusione ricevuta da Denise, sembra essere caduto in crisi.

Così si è ritrovato ad avere a che fare con Federica, anche lei candidata alla scelta finale ma qualcosa tra i due è andato storto, salvo poi ricongiungersi di nuovo in studio e adesso, potrebbe essere proprio lei la fatidica scelta.

Federica delusa dalle parole di Matteo: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Matteo Ranieri dopo il ritorno in studio della giovane Federica, l'ha spiazzata dicendole di non aver sentito la sua mancanza in queste settimane in cui sono stati distanti.

Un durissimo colpo da digerire per la ragazza, la quale senza pensarci su due volte, ha scelto di andare via dalla trasmissione e di uscire di scena in maniera definitiva.

Eppure Matteo non è apparso convinto del gesto fatto e, spronato anche da Maria De Filippi ha scelto di andarci a parlare dietro le quinte e provare così a salvare questo rapporto con la sua corteggiatrice.

Federica se ne va, Matteo non vuole perderla

Cosa è successo tra i due? Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che i due hanno avuto modo di parlare a lungo dietro le quinte della trasmissione e avere così un confronto chiarificatore.

Tuttavia, all'ultima registrazione di Uomini e donne, Federica ha scelto di non presentarsi in studio ed è qui che c'è stato il colpo di scena che ha avuto protagonista il tronista ligure.

Matteo, senza troppe esitazioni, ha ammesso di essere disposto a tutto per di riuscire a riconquistare Federica e quindi averla di nuovo in studio come sua pretendente, in vista anche della scelta finale.

Matteo potrebbe essere pronto per la scelta finale a Uomini e donne

Nonostante in studio siano arrivate altre pretendenti, Matteo ha reso evidente il suo forte interesse nei confronti di Federica, quasi a conferma del fatto che sarebbe la persona più importante tra quelle presenti attualmente per lui nello studio di Uomini e donne.

Ecco perché, il tronista Matteo, potrebbe aver capito di essere ormai pronto per la scelta finale e questa sua ammissione di essere pronto a tutto pur di riconquistare Federica, potrebbe essere il chiaro segnale del fatto che l'epilogo di questo trono sarebbe ormai dietro l'angolo.

Nelle prossime registrazioni, arriverà la fatidica scelta finale di Matteo o magari si consumerà nel momento in cui il tronista "andrà a riprendersi" la ragazza che si era rifiutata di venire in studio? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del programma di Maria De Filippi.