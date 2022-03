A Uomini e donne è tempo di nuovi tronisti. Nell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi c'è stata la presentazione di Veronica Raimondi, una ragazza 26enne, originaria di Ferrara, che ha scelto di mettersi in gioco nella trasmissione Mediaset per cercare l'amore.

La presentazione di Veronica, però, non ha convinto più di tanto il pubblico social che segue la trasmissione di Maria De Filippi. In moltissimi hanno puntato il dito contro la ragazza, lasciandosi andare a commenti e polemiche decisamente poco carini nei suoi confronti, che non sono passati inosservati.

Veronica è la nuova tronista di Uomini e donne

Nel dettaglio, durante l'ultima registrazione di Uomini e donne 2022 ha fatto il suo ingresso in studio Veronica Raimondi, una ragazza 26enne di Ferrara. Veronica ha raccontato di essersi laureata durante il periodo Covid e di vivere da sola in una casa che le ha regalato suo papà.

Tuttavia, quando gli autori le hanno fatto notare che forse era un po' una "figlia di papà", lei pur non smentendo ha ammesso che non le piace questo tipo di definizione. Veronica ha poi aggiunto che ciò che le viene detto dalla maggior parte delle persone che la incontra per la prima volta è che "a pelle" risulta antipatica.

Polemica web contro la nuova tronista di Uomini e donne

Un pensiero che, dopo il video di presentazione pubblicato sui profili social di Uomini e donne, è stato condiviso dalla maggior parte dei fan-spettatori che seguono la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Sul web, infatti, è scoppiata una polemica accesa contro la tronista Veronica: in moltissimi non hanno gradito la scelta della redazione di offrirle il trono, al punto da dire di essere pronti a boicottare la trasmissione nel momento in cui si parlerà di lei e delle sue vicende.

"Non mi sembra per niente simpatica, anzi un flop annunciato", ha scritto un commentatore social di Uomini e donne che non ha fatto i salti di gioia per questa nuova tronista scelta dagli autori del programma di Canale 5.

'Quando c'è lei non lo guardo', i fan sbottano contro la tronista Veronica

"Già mi sta antipatica, quando c'è lei non lo guardo", ha scritto ancora qualcun altro puntando il dito contro Veronica.

"Per fortuna che ci sono gli over ad animare il tutto", scrive invece un altro spettatore di Uomini e donne, fan della versione "over" del programma di Canale 5.

Insomma la presentazione di Veronica non ha convinto più di tanto gli spettatori social del programma: riuscirà la tronista a farli ricredere e a conquistare anche il gradimento del pubblico da casa? Lo scopriremo nelle prossime settimane.