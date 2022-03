Le puntate di Uomini e donne in onda nel corso di questo mese di marzo, rivelano che per Matteo Ranieri il percorso sarà sempre più tortuoso. Il tronista eliminerà a sorpresa Federica Aversano, salvo cambiare idea subito dopo. Il giovane la seguirà dietro le quinte. In attesa di ulteriori aggiornamenti, anche per Ida Platano e Alessandro Vicinanza le cose non sembreranno andare nel migliore dei modi.

Matteo elimina Federica Aversano nelle prossime puntate di U&D

A Uomini e donne le vicende legate al Trono di Matteo Ranieri terranno i telespettatori con il fiato sospeso anche nel corso delle prossime settimane.

Stando a quanto avvenuto nell'ultima registrazione tenutasi il 1° marzo, Matteo eliminerà Federica Aversano. Un vero e proprio colpo di scena, visto che la corteggiatrice sembrava essere una delle preferite del tronista. Va anche ricordato che, per diverse puntate, Federica è stata assente a causa di problemi di salute. Proprio durante la sua assenza, Matteo non avrebbe sentito la sua mancanza e avrebbe iniziato ad uscire con nuove corteggiatrici. Insomma, visto che non l'ha pensata per tutto questo tempo, Matteo giungerà alla conclusione che Federica Aversano non è la ragazza giusta per lui. Pertanto deciderà di eliminarla.

Anticipazioni marzo 2022: Matteo cambia idea su Federica?

L'eliminazione di Federica coglierà tutti di sorpresa.

In studio tutti saranno spiazzati e non riusciranno a capire la presa di posizione del tronista. Matteo sembrerà essere alquanto confuso. A farlo riflettere, ci penserà ancora una volta Maria De Filippi. Il giovane ligure verrà assalito da mille dubbi e paranoie e alla fine deciderà di seguire Federica Aversano dietro le quinte.

Non è chiaro se cambierà idea e deciderà di tenere ancora la corteggiatrice. Sta di fatto che Ranieri se ne starà fuori dallo studio per parecchio tempo.

Ida e Alessandro ancora ai ferri corti, lei dubbiosa

In attesa di conoscere gli sviluppi su Matteo e Federica Aversano, dando uno sguardo al Trono Over, le cose non andranno benissimo nemmeno tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

È già da parecchi giorni che i due discutono ed anche nelle puntate in onda nel corso del mese di marzo, la coppia continuerà a farlo. Non ci sarà ancora serenità tra i due, in particolare perché Ida non riuscirà a fidarsi del cavaliere. Nonostante il clima non sia affatto sereno, Ida e Alessandro balleranno insieme e decideranno di trascorrere il weekend insieme. Basterà questo per farli riavvicinare? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne, ricordando che il dating show di Maria, De Filippi va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle 14:45.