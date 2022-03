Jessica Selassié dopo aver trionfato al GF Vip approda a Uomini e donne? Questo è il retroscena che circola sul web, riportato dall'esperto di gossip Amedeo Venza.

La principessina Selassié a distanza di una settimana dalla sua vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini, continua ad essere uno dei personaggi più amati del momento al punto che, Maria De Filippi, potrebbe renderla protagonista della sua seguitissima trasmissione del pomeriggio.

Retroscena prossimi tronisti Uomini e donne: in lizza Jessica, vincitrice del GF Vip

Nel dettaglio, stando ai retroscena riportati da Amedeo Venza sui social, nel dietro le quinte di Uomini e donne, si sarebbe fatto anche il nome di Jessica Selassié come prossima nuova tronista del programma dei sentimenti.

La vincitrice del Grande Fratello Vip, del resto, non ha mai nascosto di essere alla ricerca di un uomo con il quale condividere la vita insieme e, dato che al momento è ancora single, non si esclude che possa accettare la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono.

La trattativa potrebbe andare in porto per la nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023, in partenza il prossimo settembre su Canale 5.

Da settembre Jessica approda sul trono di Uomini e donne e addio Barù?

Nel frattempo, quindi, Jessica avrebbe tutta l'estate a disposizione per provare a capire se con Barù, l'amico speciale incontrato al GF Vip, c'è davvero la possibilità di costruire qualcosa insieme fuori dalla casa oppure no.

Sebbene la principessina non abbia intenzione di demordere, lui in una recente intervista a Verissimo ha ammesso di apprezzarla molto come donna per i suoi principi e la sua onestà ma, al tempo stesso, ha ribadito a chiare lettere di non esserne innamorato.

In attesa di scoprire se il nome di Jessica come prossima tronista di Uomini e donne a settembre si concretizzerà oppure no, proprio nel corso dell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, c'è stata la presentazione della nuova tronista di questa stagione.

Presentata la nuova tronista ufficiale di Uomini e donne, ma è bufera web

Si chiama Veronica Rimondi, ha 26 anni ed è originaria di Ferrara. La tronista, che si è definita un po' "figlia di papà", non ha fatto subito breccia nel cuore degli spettatori e fan social del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

In molti, infatti, hanno espresso dei parere negativi nei confronti della tronista, tanto da ammettere di essere pronti a boicottare il programma nel momento in cui sui parlerà di lei e delle sue vicende sentimentali.

Insomma un debutto che, dal punto di vista social, non è stato affatto positivo per la nuova tronista Veronica, che vedremo in onda a partire dalle puntate previste a fine marzo su Canale 5.