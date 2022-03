Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati ancora una volta sul percorso del tronista Matteo Ranieri che continuerà ad essere al centro dell'attenzione per le tormentate vicende legate al suo percorso.

Questa volta, Matteo deciderà di andare a riprendersi la corteggiatrice Federica e questo suo modo di fare, finirà per scatenare l'ira delle altre pretendenti in studio.

Matteo va a riprendersi Federica: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane di messa in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Matteo Ranieri, uno dei tronisti più chiacchierati di questa edizione che volge ormai verso le battute finali.

Dopo aver fatto i conti con l'addio di Federica, che scelse di abbandonare la trasmissione in quanto ferita dalle parole del tronista, ecco che Matteo è tornato di nuovo sui suoi passi.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne previste tra marzo e aprile in tv, rivelano che il tronista deciderà di andare a riprendersi Federica.

Federica ritorna, Valeria sbotta con Matteo

Per farlo organizzerà lui stesso un'esterna, che avrà come meta l'abitazione dove vive la ragazza. In questo modo, quindi, i due avranno la possibilità di chiarirsi e di far chiarezza sul sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Per Matteo Ranieri, questa sarà l'occasione giusta per chiedere scusa a Federica e per mettere in chiaro i suoi sentimenti, confermando di fatto di provare ancora un interesse nei suoi confronti.

Alla fine, Federica accetterà di tornare di nuovo in trasmissione e quindi di riprendere in mano le redini di questo percorso.

Tuttavia, il gesto del tronista ligure non passerà inosservato agli occhi delle altre pretendenti in studio, in particolar modo per Valeria, che non nasconderà la propria amarezza per la scena che ha visto.

Matteo confessa di non avere ancora la scelta: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Valeria è apparsa alquanto innervosita dall'atteggiamento del tronista e non ha perso occasione per bacchettarlo, chiedendosi cosa ci fossero a fare le altre pretendenti in studio.

Matteo, a quel punto, ha cercato di tranquillizzare la situazione, ammettendo di essere stato da Federica con l'intento di chiarire la situazione, ma ha svelato che a oggi non ha ancora fatto la sua scelta finale.

Insomma, il tronista ha confessato di non avere le idee chiare e che, per il momento, sta vivendo il momento e fa solo quello che si sente di fare.