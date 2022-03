È tempo di scelte a Uomini e donne e, nel corso della registrazione di questo sabato 26 marzo, il tronista Matteo Ranieri si è congedato dalla trasmissione.

Dopo un percorso decisamente ricco di alti e bassi, Matteo ha scelto di mettere la parola fine al suo percorso nello studio della trasmissione Mediaset, essendo arrivato al "rush finale" assieme a Federica e Valeria, le due pretendenti che hanno saputo far breccia nel suo cuore.

La scelta finale di Matteo Ranieri: anticipazioni Uomini e donne registrazione 26 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 26 marzo rivelano che, alla fine Matteo ha scelto di anticipare il fatidico momento del suo addio al programma senza andare avanti ulteriormente per altri mesi.

Il tronista ligure ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Valeria, una delle ultime pretendenti ad essere arrivate in trasmissione per lui.

È stata Valeria a rapire il cuore del tronista ligure, al punto da convincerlo nel corso di queste settimane, che era lei la persona giusta per costruire qualcosa insieme fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Matteo ha scelto dicendo che, dal primo bacio che c'è stato tra di loro durante l'esterna, ha capito subito che sarebbe stata lei la sua scelta finale e quindi che avrebbe chiuso percorso a Uomini e donne con lei.

Matteo e Valeria nuova coppia nata a U&D

Nasce così una nuova coppia, quella composta da Matteo e Valeria che, da questo momento in poi, prenderanno in mano le redini della loro relazione sentimentale, lontani dallo studio del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Grande delusione, invece, per Federica, l'altra pretendente arrivata al rush finale e anche lei in lizza per la scelta finale del tronista ligure.

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 26 marzo, rivelano che il tronista ha ammesso di aver passato dei bei momenti in compagnia di Federica ma, in queste ultime settimane, si è reso conto del fatto che il suo cuore non batte per lei.

Federica delusa e sbotta con Matteo: anticipazioni Uomini e donne

Immediata la reazione di Federica che non l'ha presa per niente bene. Gli spoiler di questa nuova registrazione del programma che vedremo in onda ad aprile in tv, rivelano che Federica ha sbottato contro Matteo, senza nascondere la sua delusione e la sua amarezza per come sono andate le cose.

In particolar modo, Federica ha ammesso di essersi sentita presa in giro dal tronista, quando lui l'ha portata a casa sua. Secondo Federica, non doveva sbilanciarsi e fare un gesto del genere, dato che aveva già le idee chiare su chi fosse la sua scelta finale a Uomini e donne.