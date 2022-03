Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole di Rai 3. Nel corso della settimana che va dal 14 al 18 marzo saranno molteplici i colpi di scena.

In particolare Raffaele, dopo le ripetute discussioni con sua moglie, si avvicinerà molto a Elvira. Samuel, deluso dal comportamento di Nunzio, si preparerà ad affrontarlo. Marina, ancora in crisi con Fabrizio, tornerà a Napoli provocando la gelosia di Lara. Micaela continuerà a tramare alle spalle di Niko e la gemella Manuela cercherà di rimediare ai suoi errori.

Raffaele farà i conti con la propria coscienza

Dopo le continue discussioni con Ornella a causa dei loro figli, Raffaele si avvicinerà parecchio a Elvira, la madre di Samuel, si confiderà con lei che sembrerà sollevarlo l'umore. Il portiere di Palazzo Palladini, dopo la piacevole serata con la madre di Samuel, si ritoverà a fare i conti con la sua coscienza e con i sensi di colpa nei confronti di Ornella. La donna, ignara di quanto accaduto, cercherà di riportare la pace tra suo marito e Patrizio che a sua volta si ritroverà a dover gestire anche i problemi di Samuel.

Intanto Nunzio si metterà alla ricerca di un vestito elegante per poter partecipare a un evento mondano con la sua compagna. Nel corso della serata mondana, il giovane si renderà conto di quanto sia diverso il suo ceto di appartenenza rispetto a quello di Chiara.

Marina Giordano rientrerà a sorpresa in città e si ritroverà davanti a dei cambiamenti aziendali piuttosto importanti. La donna dovrà ancora una volta gestire le difficoltà con suo marito. In seguito Roberto Ferri scoprirà casualmente dell'arrivo in città della sua storica complice, mentre Lara vivrà una nuova crisi di gelosia a causa della presenza di Marina.

Le difficoltà di Chiara

Negli episodi in onda fino al 18 marzo Chiara Petrone, in difficoltà dinnanzi alle innumerevoli responsabilità della sua nuova posizione in azienda, rischierà di ricadere nuovamente nel tunnel della droga. Il suo comportamento non passerà inosservato agli occhi di un attento osservatore che si accorgerà della sua debolezza.

Nel corso di un incontro aziendale tra Ferri, Lara e Marina emergerà la crescente fragilità del rapporto tra quest'ultima e suo marito.

Samuel invece dovrà fare i conti con una brutta notizia in campo lavorativo: il posto di Patrizio in cucina sarà destinato a un'altra persona. Sarà proprio Nunzio a prendere il posto lasciato dal giovane Giordano e questa scelta provocherà il disappunto di Piccirillo. I due giovani ben presto avranno un confronto.

Anche Chiara lascerà Nunzio senza parole dopo la scoperta del suo nuovo impiego. La donna inoltre, dopo una discussione con lui, dovrà affrontare anche Ferri e Lara.

Infine Micaela continuerà a prendere decisioni su Jimmy ignorando il parere di Niko. La nuova proposta delle gemelle metterà in crisi il giovane Poggi, rompendo i suoi piani per la festa del papà. Sarà poi Manuela a trovare una soluzione per mettere tutti d'accordo.