Negli episodi di Un posto al sole, attualmente in onda, Samuel e Nunzio hanno litigato aspramente a causa del posto come chef del Vulcano. Pare proprio che la loro amicizia sia finita nel peggiore dei modi ma, per i due, sono previste importanti novità. Le anticipazioni, delle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, rivelano infatti che i due ragazzi non solo faranno pace, ma prenderanno anche una decisione importante per il loro futuro.

Nel frattempo, Speranza deciderà che è giunto il momento di fare l'amore con Samuel e quest'ultimo si metterà subito alla ricerca di un luogo adatto per trascorrere una serata intima.

Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 marzo: Speranza e Samuel pronti a stare in intimità

Prima di lasciare Napoli, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) designerà Nunzio (Vladimir Randazzo) come suo successore nel ruolo di chef del Vulcano. Samuel (Samuele Cavallo) dovrà quindi incassare il colpo e lavorare come aiuto cuoco del suo "ex" amico.

Nel frattempo Speranza (Mariasole Di Maio), per risollevare il morale del ragazzo, deciderà di trascorrere una serata speciale assieme a lui. La giovane deciderà che è giunto il momento di fare l'amore, per la prima volta, con il suo ragazzo e chiederà, così, consiglio a Mariella (Antonella Prisco). Tutto sembrerà pronto e il loro nido d'amore, prescelto, sarà casa Del Bue.

Purtroppo però non tutto andrà come previsto e i due verranno interrotti più volte a causa di alcuni imprevisti. Inoltre l'arrivo, inaspettato, di Guido (Germano Bellavia) e Mariella, manderà definitivamente a monte la serata.

Un posto al sole, trame 21-25 marzo: Samuel cerca casa

Samuel capirà che è giunto il momento di trovarsi un appartamento tutto suo e penserà subito di tornare nella cantinola di Palazzo Palladini.

Presto il locale sarà vuoto e poi Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è pur sempre un suo amico. Convinto che, dopo lo "sgarbo" del Vulcano non potrà dirgli di no, lo chef/cantante chiederà al giovane Giordano di affittargli la casa. La risposta però non sarà quello che il giovane si sarebbe aspettato, Patrizio infatti, visibilmente imbarazzato, temporeggerà salvo poi dirgli che ha già promesso l'appartamento ad un'altra persona, ed è proprio in quel momento che entrerà il futuro inquilino, Nunzio!

Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 marzo: la proposta di Nunzio

Samuel sarà fuori di sé dalla rabbia. Nunzio gli ha "rubato" prima il posto di lavoro e ora vuole anche soffiargli l'appartamento. Il ragazzo inizierà a lamentarsi ma verrà subito fermato da Cammarota che gli farà una proposta spiazzante. Perché non vivere assieme? Del resto lui sarà quasi sempre a casa di Chiara (Alessandra Masi) e Samuel potrà godersi la sua privacy che desidera. Samuel, ancora arrabbiato, rimarrà perplesso ma poi tornerà in sé e accetterà l'offerta di Nunzio, dedicandogli anche una canzone sull'amicizia.