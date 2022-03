Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che i telespettatori avranno modo di vedere dal 21 al 25 marzo sui teleschermi di Rai 3. Le trame della soap opera annunciano che Rossella Graziani e Nunzio Cammarota appariranno particolarmente complici. Bianca Boschi, invece, finirà in una situazione particolarmente pericolosa.

Anticipazioni Un posto al sole: puntate da lunedì 21 a venerdì 25 marzo

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 21 a venerdì 25 marzo sui teleschermi di Rai 3 annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio. si tornerà a parlare di Roberto interpretato dall'attore Riccardo Polizzy Carbonelli. In dettaglio, l'imprenditore si avvicinerà a Marina (Nina Soldano), appena tornata a Napoli in compagnia del marito Fabrizio per carpire alcuni suoi segreti.

Inoltre, ci sarà spazio per Niko, tra i personaggi più amati della soap opera. Il giovane avvocato scoprirà il segreto di Micaela. Poggi, infatti, apprenderà che la ragazza ha intenzione di portare via Jimmy a Berlino. Per questo motivo, il padre del bambino sarà costretto ad organizzare un piano per impedire tutto ciò.

Nunzio sempre più complice con Rossella

Inoltre, tutta l'attenzione sarà catalizzata da Nunzio interpretato dall'attore Vladimir Randazzo.

Nelle puntate di Upas trasmesse dal 21 al 25 marzo, il figlio di Katia apparirà sempre più complice della dolce Rossella (Giorgia Gianetiempo), sebbene per il momento si tratti solo di un rapporto amichevole. A quanto sembra, i due giovani si consoleranno a vicenda dopo essere usciti mal ridotti dalle loro rispettive storie d'amore.

Dall'altro canto, Chiara (Alessandra Masi) apparirà sempre più in difficoltà a gestire la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti ed i problemi sentimentali con Nunzio. A tal proposito, la figlia del defunto Giancarlo Petrone non comprenderà cosa le sta succedendo intorno in quanto troppo presa dalla storia con Cammarota e con la mente offuscata dalla cocaina.

Ed ecco che Roberto e Lara Martinelli approfitteranno del fragile stato mentale di Chiara per architettare un piano ai suoi danni.

Bianca finisce in una situazione pericolosa

Infine ci sarà spazio anche per Bianca, tra le più piccole protagoniste della soap opera italiana. La ragazzina, infatti, finirà nei guai con risvolti decisamente inquietanti. Franco riuscirà a rendersi conti della gravità della situazione in cui si è immischiata sua figlia?

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere tutti questi nuovi colpi di scena in prima visione su Rai 3.