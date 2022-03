Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas che saranno trasmesse dal 14 al 18 marzo svelano nuovi colpi di scena. Il pubblico assisterà a un ritorno molto gradito, quello di Marina Giordano.

La dark lady, difatti, tornerà a Napoli, dopo un periodo di permanenza a Londra. Tuttavia la donna dovrà fare ancora una volta i conti con i problemi del marito, che non si sono risolti durante il loro soggiorno londinese. Il ritorno di Marina sconvolgerà non poco le vite di Roberto e Lara, minando anche l'equilibrio della coppia.

Nunzio, intanto, resterà deluso dal fatto che, il posto da chef del Vulcano a cui aspirava, sarà dato a qualcun altro. Tuttavia gli spoiler non anticipano chi possa essere la persona che prenderà il posto di Patrizio. I genitori di quest'ultimo, intanto, non riusciranno a porre fine ai loro litigi. I due coniugi, nonostante il legame solido e invidiabile, finiranno inevitabilmente per allontanarsi.

Upas, spoiler sino al 18 marzo: Giordano e Rosato tornano a Napoli

La settimana di programmazione di Upas che va dal 14 al 18 marzo prevede un ritorno in scena molto gradito al pubblico. Si tratta di Marina, che farà ritorno a Napoli, dopo un periodo passato a Londra insieme al marito Fabrizio. Rosato si era voluto allontanare proprio per ritrovare un po' di serenità, in seguito a diversi problemi avuti negli ultimi tempi.

Tuttavia stando alle anticipazioni, Fabrizio non ha ancora risolto la sua dipendenza dall'alcol, e Marina dovrà far fronte alla problematica del consorte. Roberto, intanto, resterà piuttosto turbato dalla notizia del rientro in città della sua amata.

Puntate 14-18/3 di Upas: Nunzio non viene assunto da Silvia

Le anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda dal 14 al 18 marzo svelano che Nunzio spererà di essere assunto come chef a Caffè Vulcano.

Tuttavia le aspettative del ragazzo andranno ben presto a scontrarsi con la realtà. Difatti Silvia deciderà di assegnare il posto lasciato libero da Patrizio a qualcun altro. Cammarota ci rimarrà piuttosto male, considerato che aveva puntato molto su questo lavoro.

Upas, episodi fino al 18 marzo: Raffaele e Ornella in crisi

Nel corso delle prossime puntate di Upas sarà dato spazio anche alla crisi che sta colpendo la coppia formata da Raffaele e Ornella.

I due, pur avendo un rapporto straordinario, non riusciranno a ritrovare l'equilibrio di un tempo, soprattutto a causa delle divergenze di pensiero riguardo la partenza di Patrizio. Oberati dai continui litigi, i due finiranno poco a poco per allontanarsi.