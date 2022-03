Lunedì 21 marzo sarà trasmessa su Rai 1 la quarta e ultima puntata della Serie TV italiana "Vostro onore".

In base alle trame del settimo ed ottavo episodio, trasmessi appunto nella serata, Sara e gli altri colleghi del commissariato proseguiranno le indagini, mentre Matteo e Vittorio si sentiranno braccati e decideranno di lasciare la città. Inoltre il giovane Pagani insieme ad Anita andranno in commissariato, mentre il giudice dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di Presidente del Tribunale di Milano.

Trame 'Vostro onore': le condizioni di salute di Salvatore peggiorano, Vittorio lo porta dalla moglie Maddalena

Il 21 marzo andrà in onda alle ore 21:25 l'ultima puntata della fiction tv "Vostro onore", in cui si capirà se il giudice Pagani riuscirà a tenere nascosta la colpevolezza del figlio dopo l'incidente stradale che lo ha visto protagonista.

In base alle trame del settimo episodio, Matteo si troverà in seria difficoltà. Infatti si troverà insieme a Danti, Sara e Orlando e dovrà giustificare il motivo per il quale si trovava nella stanza di Diego Silva. Il giovane Pagani risulterà essere uno degli indiziati per l'incidente che ha coinvolto il Silva. Per sua bravura sarà in grado di dimostrare il perchè si è recato a trovarlo.

Nonostante le giustificazioni di Matteo, l'ispettrice Vichi non potrà che sospettare sia del ragazzo che di Vittorio Pagani. Quest'ultimo sarà con le spalle al muro e farà in modo di screditare Sara davanti a tutti i colleghi, rendendo pubblici i continui contatti della donna con Miguel. Il dirigente del commissariato Paolo Danti e il sovrintendente Mirko Orlando interrogheranno il boss, ma non uscirà fuori nulla di compromettente.

In tutto questo Vittorio capirà che le condizioni di salute di Salvatore non sono per nulla migliorate e allora l'unica cosa che potrà fare sarà quella di consegnarlo alla moglie Maddalena.

Anticipazioni ottavo episodio: Matteo va in commissariato insieme ad Anita

Secondo le anticipazioni televisive dell'ottavo episodio, Vittorio e Matteo Pagani comprenderanno che ormai non hanno più possibilità di avere un alibi ed allora propenderanno per lasciare la città. Intanto Danti ed Orlando interrogheranno Maddalena, ma nonostante gli attriti dell'ultimo periodo con il giudice Pagani, opterà per difenderlo.

Inoltre Matteo sarà stufo di dover continuare a mentire a tutti e insieme alla nonna Anita si recherà in commissariato, venendo meno di fatto al patto che fino ad allora aveva stretto con il padre.

Nel frattempo Vittorio vorrà che gli venga spiegato dettagliatamente dal figlio come sono andate veramente le cose. Infine a complicare ulteriormente le cose, vi è il fatto che il giudice Pagani è stato scelto come Presidente del Tribunale di Milano e si troverà davanti al dilemma se accettare o se rifiutare questo prestigioso incarico.