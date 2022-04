Quando mancano poche settimane alla finale di Amici 21, si stanno formulando varie ipotesi su come potrebbe andare a finire questa edizione del talent. Anche se non si conosce ancora il numero di allievi che parteciperà all'ultima puntata serale, secondo il pubblico potrebbero essere tre i talenti che si giocheranno il podio di questa edizione. Se nella categoria ballo dovrebbero giocarsela Michele e Serena, è nel canto che ci sono più incertezze: al momento Sissi è in testa in molti sondaggi, ma Alex e Luigi la tallonano e potrebbero superarla al fotofinish.

Aggiornamenti sull'ultimo appuntamento con Amici

Sabato 30 aprile andrà in onda la settima puntata del serale di Amici, quella al termine della quale saranno decretati i nomi dei semifinalisti di quest'anno. Dalle anticipazioni che sono emerse si sa che il ballottaggio finale è stato tra Albe e Nunzio e, salvo colpi di scena come è accaduto nel recente passato, l'eliminato dovrebbe essere il ballerino di latinoamericano.

Considerando la vittoria del rapper nello spareggio dell'appuntamento registrato mercoledì scorso, tra lui e gli altri sei allievi ancora in gara si nascondono i finalisti della ventunesima edizione del talent show.

Ancora non si sa se a partecipare all'ultima puntata saranno in cinque come un anno fa oppure in sei (nel primo caso in semifinale ci sarà una doppia eliminazione), ma i telespettatori già fantasticano su chi potrebbe alzare la coppa a metà maggio.

I candidati al trionfo di Amici

Tra le tante ipotesi che si stanno facendo su chi potrebbe vincere la ventunesima edizione, una in particolare sembrerebbe mettere d'accordo quasi tutti. A poco più di 24 ore dalla messa in onda della settima puntata serale, secondo gli spettatori la favorita al trionfo sarebbe Sissi. La cantante del team Cuccarini-Todaro è in testa nella maggior parte dei sondaggi, anche se le cose potrebbero cambiare in corsa.

Subito dietro alla ragazza, infatti, si piazzano altri due protagonisti assoluti del talent show condotto da Maria De Filippi: Alex e Luigi inseguono la compagna di classe da distanza ravvicinata, quindi non è da escludere che possano superarla, magari proprio in finalissima.

Per quanto riguarda la categoria ballo, pare che a giocarsela siano in due: Michele è il candidato numero uno all'elezione come miglior danzatore di Amici, ma Serena potrebbe non rendergli la scalata così facile.

Le prossime eliminazioni dalla scuola di Amici

Meno chance di vittoria, infine, sembrano avercele gli altri talenti ancora in gara. La maggior parte dei fan di Amici, infatti, concorda nell'affermare che Dario e Albe non meriterebbero di vincere quanto i loro compagni di classe, anzi per alcuni non dovrebbero nemmeno arrivare in finale.

Qualora le indiscrezioni che stanno circolando sul web in queste ore dovessero trovare riscontri nella realtà, a lasciare la scuola il 30 aprile sarà Nunzio: il ballerino sarebbe stato sconfitto da Albe nel ballottaggio della settima puntata.

Nel corso dell'ottavo appuntamento, invece, potrebbero esserci anche due eliminazioni: in base al numero di allievi che accederanno alla finalissima, si saprà se ad abbandonare la competizione sarà un solo alunno oppure due come accadeva nella prima fase del prime time.

A decidere del destino dei giovani protagonisti del talent show sarà sempre la giuria composta da Stefano De Martino Stash ed Emanuele Filiberto. Soltanto nel corso finale il pubblico a casa sarà interpellato con dei televoti che porteranno all'elezione del vincitore.