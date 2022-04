Si avvicina la data della finale di Amici 2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, si avvicina sempre più verso le battute conclusive di questa fortunatissima ventunesima edizione, che saluterà il pubblico a metà maggio.

Le anticipazioni legate alla programmazione del talent show Mediaset, rivelano che complessivamente sono previste 9 puntate di messa in onda su Canale 5.

Insomma, la finale si avvicina e intanto si moltiplicano i sondaggi legati al nome del papabile vincitore di questa edizione. Ma quanto guadagna il trionfate assoluto del serale di Amici?

Il montepremi supererebbe la soglia dei 100 mila euro.

Si avvicina la data della finale di Amici 2022 in tv

Nel dettaglio, la finale di Amici 2022 è in programma per metà maggio in prima serata su Canale 5.

La data prevista sarebbe quella del 14 maggio ma, complice la messa in onda della finalissima di Eurovision Song Contest 2022 in onda nella stessa serata su Rai 1, non si esclude che Mediaset possa decidere di posticipare lo show di Maria De Filippi al giorno dopo oppure alla settimana successiva.

In attesa di avere la data certa della finalissima di questa ventunesima edizione, in tanti cominciano a chiedersi chi sarà il vincitore assoluto di quest'anno e quanto si porterà a casa.

Quanto guadagna il vincitore finale di Amici 2022

Come da tradizione, infatti, a decretare il nome del trionfatore del serale di Amici 21 sarà il pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto.

Spetterà agli spettatori decidere i nomi dei due concorrenti che si sfideranno nel "tutto per tutto" al rush finale, conquistando poi il montepremi finale messo in palio dalla produzione.

Ma a quanto ammonta il compenso che guadagnerà il vincitore di Amici 2022? La cifra dovrebbe essere anche quest'anno, superiore ai 100 mila euro.

Il premio del vincitore di Amici 2022 supererebbe i 100 mila euro complessivi

Lo scorso anno, ad esempio, la trionfatrice Giulia Stabile si è portata a casa un montepremi di ben 150 mila euro.

A questo super-premio del vincitore, si sono aggiunti anche vari premi di valore inferiore, come quello da 50 mila euro assegnato ai vincitori della categoria danza e canto.

Da non sottovalutare neppure il Premio Tim (sponsor ufficiale anche ad Amici 2022) che lo scorso anno aveva un valore di 50 mila euro ed è stato assegnato dalla giuria dei giornalisti presenti in studio alla finalissima.

Insomma per i finalisti di Amici 2022 ci saranno diverse occasioni per portarsi a casa un po' di soldini dopo che, per oltre nove mesi, sono stati all'interno della scuola di talento più famosa del piccolo schermo, dove hanno potuto coltivare il loro sogno.