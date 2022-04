LDA, Nunzio e Dario sono i tre allievi di Amici che hanno rischiato di essere eliminati al termine della sesta puntata serale. Le anticipazioni dell'appuntamento che è stato registrato mercoledì 20 aprile fanno sapere che la giuria ha scelto di salvare Schirone e D'Alessio, condannando il ballerino di latinoamericano. Sabato 23 aprile, inoltre, verranno mostrati i momenti di tensione tra le prof Celentano e Peparini, ma anche le critiche di Stash ad Alex e i mille complimenti a Luigi.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della sesta puntata del serale di Amici, quella che è stata registrata mercoledì 20 aprile.

Da qualche giorno, infatti, sul web circolano le anticipazioni dettagliate sull'appuntamento con il talent show che verrà trasmesso in tv sabato 23, a partire dai nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio eliminazione.

Chi ha assistito alle riprese in studio racconta che la prima manche è stata vinta dalla squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, e la giuria ha deciso di mandare allo spareggio LDA.

Il secondo allievo sulla "graticola" fino a fine serata è stato Nunzio: il ballerino di latinoamericano non è stato salvato ed ha raggiunto il collega D'Alessio al ballottaggio.

A completare il trio degli allievi in bilico del sesto serale di Amici è stato Dario: il danzatore del team Pettinelli-Peparini ha perso il confronto col compagno di squadra Albe al termine della terza manche di gara.

Le decisioni della giuria di Amici

Le anticipazioni che da mercoledì 20 aprile sono presenti in rete informano i fan di Amici del fatto che la giuria ha salvato subito Dario dopo il primo giro di esibizioni.

LDA e Nunzio, dunque, hanno continuato a sfidarsi a lungo, finché Maria De Filippi non ha chiesto a Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia di esprimere una preferenza tra i due, decretando l'eliminato della sesta puntata.

Questo verdetto, però, come sempre è stato svelato all'interno della casetta che ospita tutti i ragazzi da settembre scorso.

Secondo gli spoiler che circolano sul web, il ballottaggio è stato vinto da Luca D'Alessio: Nunzio Stancampiano, dunque, ha dovuto lasciare la scuola quando manca meno di un mese alla finalissima.

Con l'uscita di scena del ballerino siciliano, le tre squadre sono quasi tutte sullo stesso piano: Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano possono contare su tre talenti per team (due cantanti e un danzatore), Pettinelli e Peparini solo su due (Albe per il canto e Dario per il ballo).

Curiosità dagli studi di Amici

Tra le altre anticipazioni del sesto serale di Amici spiccano gli esiti di alcune prove affrontate dai ragazzi: Sissi e Alex, ad esempio, hanno convinto nel duetto su un brano di Elisa (sono piaciuti più di Luigi ed LDA), così come Michele ha conquistato quasi tutti i punti a disposizione cimentandosi con vari stili di danza.

Nel corso della puntata Stash ha voluto fare un appunto ad Alex: secondo il giudice l'allievo sarebbe troppo perfezionista e questo metterebbe un muro tra sé e chi lo ascolta. Il leader dei The Kolors poi, a fine riprese, ha fatto ascoltare al pubblico in studio il nuovo inedito della sua band: i vincitori di una vecchia edizione del talent show, infatti, sono stati gli unici ospiti della serata trasmessa in tv il 23 aprile.

Quando mancano tre puntate all'elezione del vincitore di Amici 21, sono ancora otto i talenti in gara: il miglior ballerino sarà scelto tra Serena, Dario e Michele, il cantante più bravo e apprezzato tra Luigi, LDA, Alex, Sissi e Albe. Uno di loro, però, sarà eliminato nel corso della prossima registrazione, in programma per mercoledì 27 aprile.