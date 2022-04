Manca pochissimo alla conclusione dell'edizione di Amici 21: tra un paio di settimane, infatti, sarà eletto il vincitore di quest'anno, e a sceglierlo sarà il pubblico a casa attraverso il televoto. I nomi degli allievi che parteciperanno all'ultima puntata del serale, saranno scelti nel corso della semifinale che, contrariamente a quello che si è vociferano nei giorni scorsi, sarà registrata e non in diretta. A rischio eliminazione sarebbero Albe per il canto e Dario per il ballo, ma non sono esclusi colpi di scena.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Domani, sabato 30 aprile, andrà in onda la settima puntata del serale di Amici: il talent-show condotto da Maria De Filippi, infatti, sta per finire e la giuria è chiamata a prendere decisioni sempre più difficili ed importanti.

Le anticipazioni che sono trapelate sull'appuntamento registrato qualche giorno fa, fanno sapere che il ballottaggio di fine serata è stato tra Albe e Nunzio: i due ragazzi si sono sfidati sui loro cavalli di battaglia e poi sono rientrati in casetta per attendere il verdetto dei tre giurati sul loro futuro nella scuola.

Stando a un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferme ufficiali, l'eliminato del settimo serale sarebbe il ballerino di latinoamericano che nelle scorse settimane ha vinto ben tre spareggi, mandando a casa Leonardo, Crytical e, a sorpresa, LDA.

Data del nuovo appuntamento con Amici

Qualora Albe avesse davvero vinto il ballottaggio contro Nunzio, vorrebbe dire che i sette allievi che parteciperanno alla semifinale di Amici sono: Serena, Michele, Dario, Alex, Sissi, Luigi e ovviamente il rapper del team Pettinelli-Peparini.

I talenti appena citati torneranno sul palco per giocarsi il pass per la puntata più importante della ventunesima edizione, la finalissima di metà maggio.

Alcuni rumor del web riportano che la semifinale, la quale sarà trasmessa in tv sabato 7 maggio, non sarà in diretta come si vociferava.

Maria De Filippi, infatti, avrebbe deciso di mantenere invariata la programmazione del suo format, confermando che l'unico appuntamento live sarà quello in cui verrà scelto il vincitore.

L'ottava puntata del serale di Amici, dunque, dovrebbe essere registrata mercoledì 4 maggio, ovvero pochi giorni prima di essere proposta al pubblico di Canale 5.

Pronostici sul vincitore di Amici

Ricapitolando, la settima puntata del serale di Amici 21 andrà in onda sabato 30 aprile (è stata registrata mercoledì 27, perciò si sa quasi tutto quello che è successo in studio, fatta eccezione per il nome dell'eliminato), mentre l'ottava avrà luogo il 4 maggio e sarà trasmessa in televisione il sabato successivo.

Tra meno di una settimana, dunque, si conosceranno i nomi dei cinque o sei allievi che otterranno il pass per la finalissima. Ancora non si sa quanti talenti saranno promossi al termine della semifinale, quindi è probabile che nel corso delle prossime riprese ci sia una doppia esclusione per permettere il passaggio all'ultimo appuntamento di soli cinque giovani artisti.

Secondo i pronostici che stanno facendo i fan del programma nell'ultimo periodo, i principali candidati a far parte del cast della diretta di metà maggio (e quindi coloro che si giocheranno la vittoria), sono: Sissi, Alex e Luigi per il canto, Michele e Serena per il ballo.

Poche possibilità di gareggiare fino alla fine, dovrebbero averle Dario e Albe, il danzatore e il rapper che fanno parte del team Pettinelli-Peparini sin dall'inizio di questa fase della trasmissione Mediaset.