Anche se è passata una settimana dalla sua eliminazione da Amici, Carola Puddu è ancora al centro delle chiacchiere. In un'intervista a 'Unione Sarda, la ballerina ha parlato delle preferenze che, secondo lei, la giuria avrebbe per alcuni allievi (a partire dai suoi compagni di squadra Luigi e Michele) e della consapevolezza che ha sempre avuto che non sarebbe mai arrivata all'ultima puntata.

Le confidenze dell'ex protagonista di Amici

Si sta facendo un gran parlare delle decisioni che i giudici di Amici stanno prendendo al termine delle ultime puntate del serale che sono andate in onda.

La scelta di eliminare prima Carola e poi LDA non è piaciuta a gran parte de pubblico del talent show.

Tra coloro che stanno "contestando" Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, c'è anche l'ex allieva Puddu.

Intervistata dopo il suo addio al programma di Canale 5, la ballerina ha risposto così quando le è stato chiesto se si aspettava di uscire a metà serale: "Sì, un po', da come si erano messe e cose durante la serata".

"Ho fatto solo una sfida e poi si capiva già in queste puntate quali erano i preferiti della giuria" ha aggiunto la giovane prima di riconoscere il grande talento dei suoi compagni di squadra, Luigi e Michele.

La riflessione della danzatrice di Amici

Nonostante pensi di non essere mai realmente entrata nelle grazie della giuria del serale di Amici, Carola è contenta del percorso che ha fatto e di aver partecipato a cinque delle nove puntate previste.

Restando sempre in tema giudici, la ballerina ha detto che non dev'essere facile per loro preferire un talento a un altro: "Chiaro che ovviamente ti affezioni più a uno che a un altro, soprattutto se uno riceve più critiche viene quasi naturale proteggerlo".

La sarda si è detta felice del supporto che ha ricevuto da parte della gente, la stessa che si è esposta dopo la sua eliminazione con commenti al vetriolo rivolti a Stefano, Stash e a Emanuele Filiberto, ma anche al programma.

Dopo Carola è toccato a LDA lasciare la scuola: il napoletano ha perso il ballottaggio contro Nunzio ed ha detto addio al sogno di partecipare alla finalissima che, salvo cambi di programma, dovrebbe essere trasmessa in diretta sabato 14 maggio.

Aggiornamenti sul legame speciale col cantante di Amici

Nel'intervista Carola ha parlato di Luigi e della dichiarazione d'amore che gli ha fatto poco prima di lasciare la casetta una settimana fa.

Quando l'è stato chiesto se è vero amore quello che prova per l'ex compagno di classe, la giovane ha risposto: "Penso ci siano tanti tipi di amore. L'amore per me è volere bene incondizionatamente a prescindere che si sia corrisposti o che ci si sia lasciati".

"A Luigi voglio un bene infinito", ha aggiunto Puddu nell'intervista al quotidiano sardo.

Carola ospite a Verissimo

Carola è stata anche ospite a Verissimo e non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha visto un filmato in cui venivano riassunti i momenti più belli del suo rapporto con Luigi, dai primi avvicinamenti davanti alle telecamere ai lunghi abbracci che si sono scambiati prima che lei lasciasse il talent show.

Carola è certa di nutrire un sentimento fortissimo per il cantautore del team Zerbi-Celentano, ma anche che lui non contraccambi allo stesso modo: "Non prova nulla per me, me lo ha detto. Nonostante questo c'è sempre stato perché tra noi c'è un legame profondo e speciale".