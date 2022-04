Emanuele Filiberto Di Savoia, giudice ad Amici 21, smaschera Maria De Filippi. In queste ore, infatti, sul suo profilo social ha tolto ogni minimo dubbio sul fatto che lo show di Canale 5 venga registrato in anticipo rispetto alla messa in onda del sabato sera.

Il giudice dello show Mediaset, infatti, ha postato degli scatti sui social annunciando di essere in partenza per Los Angeles, dovrebbe avrebbe trascorso il weekend.

Emanuele Filiberto 'smaschera' Maria De Filippi e il serale di Amici 21

Nel dettaglio, il serale di Amici 21 viene registrato in anticipo di qualche giorno rispetto alla messa in onda ma, non tutti gli oltre quattro milioni e mezzo di spettatori che seguono il talent show su Canale 5, sono a conoscenza di questo "escamotage" messo in atto da Maria De Filippi.

A togliere ogni dubbio sul fatto che lo show sia registrato, ci ha pensato Emanuele Filiberto Di Savoia, che in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato delle foto che hanno fatto chiarezza su quanto accade dietro le quinte del serale di Amici 21.

Il giudice dello show, riconfermato per il secondo anno consecutivo, ha postato sui social degli scatti in cui annunciava di essere in procinto di partire per Los Angeles e, a distanza di undici/dodici ore, ha pubblicato anche delle foto in cui confermava di essere atterrato in America.

Le gaffe di Emanuele Filiberto sul serale di Amici 21

Insomma Emanuele Filiberto non è in Italia e di conseguenza questa sera non potrebbe essere fisicamente in studio ad Amici di Maria De Filippi, se non fosse che lo show viene registrato in anticipo di qualche giorno rispetto all'effettiva messa in onda al sabato sera.

E così il popolare giudice del serale di Amici 21 ha "smascherato" la De Filippi dopo la gaffe della scorsa settimana, quando sbagliò a pubblicare le foto dello show, dando l'appuntamento al venerdì sera e non al sabato sera.

In quel caso, a correggerlo, ci pensò il suo amico e collega di giuria, Stefano De Martino, il quale fece notare al principe Emanuele che il serale andava in onda sempre di sabato sera e non c'era stato nessun cambio programmazione nel palinsesto di Canale 5.

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Amici 21 del 9 aprile

Ma cosa succederà in questa quarta puntata del serale di Amici 21 in programma sabato 9 aprile 2022? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova doppia eliminazione definitiva dalla gara.

Altri due allievi dovranno lasciare il programma e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima. La prima a farne le spese sarà Aisha e poi, a seguire, ci sarà lo spareggio tra Nunzio e Crytical, che porterà alla proclamazione del secondo eliminato di questa quarta puntata serale.