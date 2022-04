La settimana di programmazione di Amici è iniziata nel segno di Nunzio. I telespettatori, infatti, sono stati aggiornati su un guanto di sfida che il ragazzo dovrà preparare per il quarto serale e sul nuovo tutorial che ha dedicato alla maestra Celentano. Albe, invece, ha avuto un momento di sconforto dopo la terza puntata: a consolarlo ci ha pensato la fidanzata Serena. Nuova musica anche per Sissi, che nel corso del daytime del 4 aprile ha presentato il brano "Dove sei".

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Nel daytime di Amici del 4 aprile, dopo aver salutato i compagni John Erik e Leonardo [VIDEO], i ragazzi hanno iniziato a preparare le esibizioni del prossimo serale.

In collegamento telefonico con la casetta, Maria De Filippi ha cominciato a elencare ai 12 talenti ancora in gara i guanti di sfida che i professori hanno lanciato in vista della puntata che sarà probabilmente registrata giovedì 7 aprile.

Il primo protagonista di queste prove "speciali" è stato Nunzio: la maestra Celentano ha cercato di metterlo in difficoltà, proponendogli una coreografia di danza moderna sulle note de "L'arcobaleno".

Il siciliano dovrà confrontarsi con Michele che, secondo la conduttrice, sarebbe favorito perché il balletto conterrebbe molti elementi classici, lontani dal mondo in cui spicca l'allievo di Raimondo Todaro.

"Questo guanto lo accetto. Mi impegnerò e so che lo farò bene" ha commentato Nunzio.

I video per l'insegnante di classico di Amici

Al termine del daytime di Amici, che è andato in onda lunedì 4 aprile, è tornato l'appuntamento ormai quotidiano con i tutorial di Nunzio.

Il ballerino, salvatosi al ballottaggio contro Leonardo, è rientrato negli studi televisivi di Canale 5 per girare nuovi contenuti e per spiegare alla maestra Celentano le basi del suo stile di danza, il latinoamericano.

"Oggi voglio parlare dei balli standard, in particolare del valzer" ha esordito il ragazzo prima di presentare la "persona" che gli avrebbe fatto compagnia in quel momento e con la quale stava per improvvisare un improbabile passo a due.

Il siciliano ha indicato un pupazzo con il volto della professoressa Alessandra ed era vestito come lei durante la terza puntata del serale.

Dopo aver spiegato alcuni passi un po' in inglese e un po' in italiano, Nunzio ha preso il "fantoccio" dal divano e ha ballato con lui per qualche secondo.

I cattivi pensieri di Albe ad Amici

L'inizio del daytime di Amici del 4 aprile è stato dedicato alla crisi che Albe ha avuto subito dopo la puntata di sabato scorso.

Rientrato in casetta, e dopo aver assistito alle eliminazioni di John Erik e Leonardo, il rapper si è detto provato e scontento del percorso che sta facendo da quando è cominciato il prime time del talent show.

Secondo un'ipotesi dell'allievo, lui potrebbe essere uno dei prossimi a lasciare la gara, perché la giuria, secondo il suo parere, non lo apprezzerebbe come gli altri.

Anche se Serena e Aisha hanno cercato di tirargli su il morale, Albe è apparso piuttosto pessimista circa il suo futuro nel programma di Canale 5: secondo lui i tre giudici non lo considererebbero all'altezza di talenti come Sissi, Luigi o Alex.

Carola ha spronato il compagno a pensare solo alle esibizioni e a dare il massimo sul palco: "Anche io non prendo mai il punto, eppure oggi mi sono piaciuta e sono contenta di come ho ballato. Fai anche tu così e te la vivrai molto meglio".

Intanto prosegue il percorso di Sissi, che in studio ha avuto modo di presentare dal vivo il suo nuovo inedito intitolato "Dove sei".