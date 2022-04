Mancano solo tre puntate alla fine della ventunesima edizione di Amici (una se si considera il fatto che la settima è già stata registrata e il 30 aprile andrà in onda), perciò i fan sono in trepidante attesa di conoscere i nomi dei ragazzi che approderanno alla finalissima. Una notizia che sta circolando sul web da qualche ora, fa sapere che l'ultimo appuntamento con il prime time del talent-show non sarà trasmesso il 14 maggio come previsto mesi fa: Mediaset preferirebbe evitare lo contro diretto con l'Eurovision Song Contest.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Buone notizie per gli appassionati di tv: sabato 14 maggio nessuno dovrà scegliere se seguire la finale di Amici oppure quella dell'Eurovision Song Contest. Una news che sta circolando sui social network da qualche ora, infatti, anticipa che il talent-show di Maria De Filippi non si confronterà con l'evento musicale che quest'anno è trasmesso da Torino e che vedrà alla conduzione Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan.

L'ultima puntata del serale, dunque, non sarà trasmessa il giorno in cui era prevista prima del debutto: al momento, però, non si conosce la nuova data scelta dai vertici Mediaset per la diretta del format in cui sarà proclamato il vincitore della ventunesima edizione.

Gli ultimi appuntamenti con Amici 2022

Le ultime tre puntate del serale di Amici, dunque, andranno in onda: la settima il 30 aprile, l'ottava il 7 maggio e la nona in una data ancora da ufficializzare.

Quel che sembra essere certo, è che sabato 14 maggio su Rai 1 sarà trasmessa la finale dell'Eurovision Song Contest, la kermesse canora che nel 2022 ha sede in Italia grazie al trionfo dei Maneskin un anno fa.

I fan del talent-show Mediaset, dunque, dovranno aspettare un po' prima di poter eleggere il vincitore della ventunesima edizione: attualmente, infatti, non si sa quando è prevista la diretta conclusiva, quella in cui il pubblico potrà scegliere il miglior allievo, uno per ogni categoria.

Nella serata del 30 maggio, intanto, i telespettatori assisteranno all'appuntamento che è stato registrato mercoledì scorso: le anticipazioni fanno sapere che il ballottaggio vedrà contrapposti Albe e Nunzio, ma il verdetto di questo confronto sarà svelato soltanto in casetta e non sono esclusi colpi di scena.

Nuova registrazione di Amici il 4 maggio

Visto che la settima puntata di Amici è già stata registrata, quindi si sa quasi tutto quello che è successo, l'attenzione dei fan è tutta per il prossimo appuntamento. Mercoledì 4 maggio, infatti, Maria De Filippi condurrà la semifinale del suo talent-show, quella al termine della quale saranno scelti gli allievi finalisti di quest'anno (non si sa se saranno 5 o 6 in totale).

Una certezza, però, è che alle riprese in questione parteciperanno sette talenti: Alex, Sissi e Serena per il team Cuccarini-Todaro (il più numeroso sin dall'inizio del serale), Luigi e Michele per Zerbi-Celentano, Dario per Pettinelli-Peparini e il vincitore dello spareggio del 30 aprile (ovvero uno tra Albe e Nunzio).

Voci di corridoio sostengono che l'eliminato sarebbe il ballerino di latinoamericano che da circa tre mesi intrattiene il pubblico con siparietti divertenti, tutorial di danza per la maestra Alessandra e scherzi dei quali nella maggior parte dei casi è stato una vittima.

Se il meccanismo non dovesse variare rispetto a un anno fa, nel corso della prossima puntata le squadre dovrebbero essere sciolte per permettere ai ragazzi di gareggiare singolarmente in un "tutti contro tutti" inedito per il pubblico a casa che da sette settimane segue con affetto il programma.