Tra i protagonisti di Amici 21 vi è il ballerino Leonardo Lini, considerato uno degli allievi più talentuosi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

Il percorso di Leonardo, però, non ha avuto "vita lunga" all'interno della cast della trasmissione di Canale 5, dato che il ballerino è stato eliminato al termine della terza puntata, perdendo la sfida contro Nunzio.

Ma, il futuro professionale di Leonardo, potrebbe riservagli grandi sorprese e soddisfazioni, dato che potrebbe approdare nel cast di Ballando con le Stelle 2022.

L'eliminazione di Leonardo Lini dal serale di Amici 21

Nel dettaglio, in queste settimane di permanenza all'interno del cast di Amici 21, Leonardo si è messo in mostra per le sue abilità tecniche nel mondo della danza.

Il ballerino ha saputo conquistare il pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi, spopolando con le sue performance che hanno ottenuto sempre un grande successo.

Peccato, però, che la sua corsa verso la finalissima di questa ventunesima edizione dello show, si è interrotta al termine della terza puntata del serale.

Lo scorso sabato, Leonardo si è ritrovato al ballottaggio finale contro l'altro ballerino Nunzio. A decretare le sorti dei due allievi è stata la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Sabrina Ferilli, che ha preso eccezionalmente il posto di Stash.

Dopo Amici 21, Leonardo approda a Ballando con le stelle?

Ebbene, ad avere la peggio al rush finale, è stato proprio Leonardo che ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola.

Un'eliminazione che ha scatenato accese polemiche tra i fan di Amici 21, dato che in tanti hanno sottolineato il fatto che Leonardo fosse più talentuoso e meritevole rispetto a Nunzio, che in queste settimane ha tenuto banco in primis per i suoi scontri accesi con la prof Alessandra Celentano.

Eppure, chiuso il capitolo Amici, ecco che per Leonardo potrebbe ben presto aprirsi un nuovo capitolo della sua vita professionale.

Ballando con le stelle 2022, Carolyn Smith si congratula con Leonardo

Stando alle indiscrezioni che trapelano in queste ultime ore sul web, il ballerino sarebbe corteggiato dalla produzione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda il prossimo autunno in tv.

La sorella di Leonardo, Giada Lini, è già una delle professioniste di Ballando con le stelle e, in queste ore, sono arrivati anche i complimenti da parte del giudice Carolyn Smith.

"Congratulazioni. Indiscutibile la tua bravura ma anche l'educazione che hai. Che splendide esibizioni", ha commentato la giurata dello show di Rai 1, che non ha nascosto di essere una fan di Leonardo.