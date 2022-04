Sabato 23 aprile su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 21. Nelle stesse ore, con una serie di stories su Instagram, Fabrizio Prolli - ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi - ha commentato le performance degli allievi. In particolare, Prolli si è detto in disaccordo su alcuni giudizi espressi dalla maestra Celentano.

Il giudizio del coreografo Prolli

Come già accaduto durante le scorse settimane del serale di Amici, Fabrizio Prolli ha attivato la funzione domande su Instagram.

Un utente ha chiesto al 36enne che cosa pensasse dello scontro tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano sul fisico di Dario Schirone.

Senza giri di parole il coreografo ha punzecchiato la maestra di danza classica: "Celentano ha i paraocchi e parla sempre e solo della sua visione della danza, non della danza totale". Secondo Prolli, sarebbe stato di cattivo gusto parlare di proporzioni davanti a tutta Italia. A tal proposito il 36enne si è sentito in dovere di spezzare una lancia a favore dell'allievo del team Peparini/Pettinelli: "Dario è giusto nel suo stile. Non dimenticate che ha compiuto da poco 18 anni, ha tanto tempo per migliorare".

Un altro utente ha chiesto a Prolli, perché Dario non viene apprezzato ad Amici 21. Secondo il coreografo, l'allievo di Peparini è arrivato al talent show con un livello superiore agli altri ballerini.

Un follower ha rivelato che vorrebbe vedere Dario e Serena in un musical, ma Prolli ha fatto sapere di non essere d'accordo: "Serena sì, la vede molto da musical. Dario no, credo sia più giusto nel contesto pop, tipo televisione, videoclip o compagnie di contemporanee".

A chi ha fatto notare che la maestra Celentano non sarebbe obbiettiva nei confronti di Schirone, Fabrizio Prolli ha replicato: “È oggettiva secondo la sua visione di danza e per questo va rispettata”.

Secondo lui, infatti, la maestra di danza classica non ha mai paura di dire quello che pensa, anche se a volte risulta impopolare.

I ballerini finalisti secondo Prolli

In seguito Fabrizio Prolli ha detto che la giuria del talent show potrebbe portare in finale Michele, Serena, Dario e Nunzio.

L’ex ballerino professionista di Amici di Maria ha poi fatto sapere di sentirsi molto vicino al pensiero di Veronica Peparini, aggiungendo invece che della maestra Celentano apprezza la schiettezza, mentre di Raimondo Todaro gli piace l’empatia che ha con i suoi allievi, anche se in alcuni casi crede sia troppa.

Infine, Prolli ha affermato di non aver gradito lo scontro tra Nunzio e la maestra Celentano. Il 36enne ritiene che l’insegnante abbia detto una grande verità: “Gli allievi si sentono già coreografi”.