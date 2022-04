Mancano poco più di tre settimane all'elezione dei finalisti della ventunesima edizione di Amici. Secondo alcune ipotesi che stanno spopolando tra i fan del talent show, a partecipare alla finale potrebbero essere tre cantanti e due ballerini: Michele e Dario, ad esempio, potrebbero giocarsi la vittoria della categoria danza, ma non è detto che questo accadrà nel corso dell'ultima puntata. Albe e Serena, invece, sono poco considerati dagli spettatori per il cast della diretta di metà maggio, quella in cui sarà eletto il vincitore di quest'anno.

I pareri del pubblico di Amici

Attorno alla metà del mese di maggio verrà decretato il vincitore di Amici 21. Toccherà al pubblico scegliere il migliore allievo di questa edizione del talent show attraverso vari televoti nel corso della diretta condotta da Maria De Filippi.

Secondo quello che si vocifera sul web da qualche giorno, tanti spettatori hanno già le idee chiare su chi potrebbe partecipare all'ultima puntata del format Mediaset.

I cinque talenti che secondo i fan sono più vicini alla conquista del pass per la finalissima sono: Dario e Michele per il ballo, Alex, Sissi e Luigi per il canto.

In rete sta circolando anche una teoria che sostiene che i ragazzi appena citati sarebbero gli unici a non aver raccontato il loro percorso nella scuola quando su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale dedicata proprio a questo.

Se le cose andassero veramente così, per alcuni la produzione avrebbe già deciso da tempo i nomi dei finalisti. "Significherebbe che è tutto preparato da mesi" ha dichiarato un utente su Twitter.

Duelli e confronti tra i protagonisti di Amici

La finale di Amici andrà in onda a metà maggio, ma prima i ragazzi ancora in gioco devono superare altre due registrazioni per assicurarsi il pass per la diretta della finalissima.

Il sesto appuntamento serale (che è già stato registrato ma andrà in onda il 23 aprile) vedrà l'eliminazione di Nunzio, dopodiché toccherà ad almeno altri due talenti lasciare il programma a un passo dal sogno di partecipare all'ultima serata, quella in cui sarà eletto il vincitore.

Secondo le preferenze che ha espresso la giuria e ai pensieri che hanno formulato i fan in queste settimane, gli allievi che rischierebbero di non portare a termine il percorso nel talent show sono: Serena per la categoria danza (Michele e Dario si giocherebbero la vittoria nel loro settore), LDA e Albe per il canto.

I favoriti al trionfo di Amici 21

Chi non dovrebbe avere problemi a ottenere il pass per la finale è Luigi Strangis. Il cantautore è amatissimo dalla giuria (Stash si rivede in lui e apprezza le sue qualità di musicista poliedrico) e può contare sul supporto del professor Rudy Zerbi.

A mettere "i bastoni tra le ruote" al giovane calabrese potrebbero essere i due cantanti del team Cuccarini-Todaro. Dallo scorso settembre, infatti, Lorella ha deciso di puntare su due ragazzi che si sono rivelati particolari e dotati di grandi qualità, per questo sono nel cuore dei fan di Amici. Alex e Sissi, dunque, sono tra i favoriti alla vittoria anche grazie a esibizioni in duetto che hanno raccolto consensi sia tra il pubblico che tra i critici musicali.

Per quanto riguarda il ballo, a oggi sono in tre a giocarsi il primo posto: un parere che condividono la maggior parte dei telespettatori è che Michele non abbia rivali. Il danzatore classico del team Zerbi-Celentano è allo stesso livello dei professionisti e Serena e Dario sembrano avere poche possibilità di insidiarlo.

La maestra Alessandra, dunque, pregusta già una gioia dopo l'eliminazione a suo avviso ingiusta di Carola Puddu, sua pupilla e futura protagonista del balletto "Giulietta e Romeo".