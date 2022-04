Si è da poco conclusa la registrazione della sesta puntata del serale di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 sabato 23 aprile. Le prime anticipazioni che stanno circolando sul web, fanno sapere che anche oggi c'è stata una sola eliminazione al termine della gara basata su tre diverse manche tra le squadre del cast: la giuria è stata chiamata a decidere chi salvare tra Nunzio e LDA, ma il verdetto sarà svelato in casetta come ogni settimana.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici

Oggi, mercoledì 20 aprile, Maria De Filippi ha condotto la sesta puntata serale di Amici, che sarà trasmessa in televisione sabato prossimo.

Sui social network stanno già circolando gli spoiler su quello che è accaduto in studio, a partire dai nomi dei ragazzi che sono finiti al ballottaggio dopo le solite tre manche di gara.

Le preferenze che la giuria ha espresso nel corso di tutta la serata, hanno decretato la vittoria di un team su un altro, e di conseguenza i talenti che rischiavano l'eliminazione.

Già dalla scorsa settimana, però, il meccanismo è cambiato e le esclusioni sono state ridotte da due a una: lo spareggio finale, dunque, d'ora in avanti sarà a tre e non ci saranno addii dopo la prima partita come è successo nella fase iniziale del programma.

I giudici, però, hanno la possibilità di salvare uno dei ragazzi in bilico dopo aver esaminato i cavalli di battaglia di tutti: i due meno votati, poi, rientrano in casetta e lì attendono l'esito del loro confronto.

La squadra Pettinelli-Peparini a rischio ad Amici

Tra le prove che i ragazzi hanno proposto alla giuria durante la registrazione del 20 aprile, spiccano i guanti di sfida che i professori hanno assegnato in settimana.

Michele si è dovuto confrontare sia contro Dario che contro Serena per volere della maestra Celentano: l'obiettivo di quest'ultima, è dimostrare che il ballerino della sua squadra è il migliore, nonché l'unico che lavorerà come professionista dopo l'esperienza nella scuola.

Anche i cantanti si sono misurati con difficili prove: Luigi ha avuto un faccia a faccia prima con Alex sul genere "groove" e poi con Albe sulla rivisitazione del brano "Io vagabondo". Questo pezzo è stato proposto da Anna Pettinelli per mettere in difficoltà Strangis, a suo avviso troppo elogiato dai giudici durante la fase serale.

Anche gli insegnanti sono scesi in pista come ogni settimana: i "CuccaTodo" e Zerbi-Celentano hanno dato vita ad un nuovo confronto, strappando applausi e risate al pubblico presente in studio.

Attesa per il verdetto del 6° serale di Amici

Sono nove i talenti che hanno partecipato alla sesta puntata del serale di Amici: la squadra col maggior numero di allievi, è quella capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Alex, Sissi, Nunzio e Serena si sono sfidati con i tre artisti supportati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Luigi, LDA e Michele) e con i due sostenuti da Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Dario e Albe).

Dopo la dolorosa e contestata eliminazione di Carola Puddu, i fan del programma temono che un'altra punta di diamante della ventunesima edizione lasci la scuola quando mancano poche settimane alla finalissima (che sarà trasmessa in diretta a metà maggio).

Il nome dell'unico allievo che abbandonerà il talent-show sabato 23 aprile, lo svelerà Maria De Filippi in casetta al termine della registrazione di oggi pomeriggio. Come capita spesso, però, nelle ore successive circoleranno anticipazioni su chi uscirà perdente dal ballottaggio, che questa volta ha avuto come protagonisti Nunzio e LDA, ballerino di latinoamericano e cantautore napoletano di questa fortunata edizione del format Mediaset.