Si è da poco conclusa la registrazione della settima puntata del serale di Amici: mercoledì 27 aprile, dunque, Maria De Filippi ha condotto l'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 30. Le prime anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che le squadre si sono confrontate in tre diverse manche e a fine serata c'è stato il consueto ballottaggio per l'eliminazione. La giuria ha dovuto esprimere una preferenza tra Nunzio e Albe, ma il verdetto definitivo sarà svelato in casetta come sempre.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Il serale della ventunesima edizione di Amici volge al termine: tra poche settimane, infatti, sarà eletto il vincitore di quest'anno e la scelta sarà tra i quattro/cinque allievi che riusciranno ad approdare alla finalissima.

Mercoledì 27 aprile è stata registrata la puntata che andrà in onda sabato prossimo: i primi spoiler che stanno circolando sui social network, riguardano i nomi dei ragazzi che sono finiti al ballottaggio per l'unica eliminazione della serata.

A convincere meno i giudici nelle tre manche della gara di oggi, sono stati Nunzio e Albe: i due si sono confrontati portando in scena i loro cavalli di battaglia, dopodiché Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno deciso chi doveva andare avanti nella competizione e chi doveva lasciarla a un passo dalla finale.

Il verdetto di questo difficile spareggio non è stato svelato davanti al pubblico in studio: come sempre, tutti i talenti sono rientrati in casetta a fine riprese e lì hanno atteso l'esito del faccia a faccia eliminatorio di questo settimo appuntamento in prime time.

Le sfide del 7° serale di Amici

La settima puntata del serale di Amici, proporrà ai telespettatori tante belle esibizioni ma anche momenti di tensione.

Tra le prove che i ragazzi sono stati chiamati a portare in scena, spiccano i guanti di sfida che i professori hanno assegnato durante la settimana.

Anna Pettinelli, ad esempio, ha chiesto un confronto tra Albe e tutti gli altri cantanti del cast: l'insegnante si è detta certa del fatto che il talento della sua squadra può battere Luigi, Sissi e Alex nella riscrittura di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano.

Lorella Cuccarini, però, ha esonerato la ragazza del suo team da questa prova perché, per sua stessa ammissione, non si sente in grado di poterlo fare non essendo una cantautrice come gli altri.

Anche i ballerini hanno avuto degli interessanti faccia a faccia: Michele si è sfidato sia con Serena che con Dario su coreografie create o dalla maestra Celentano oppure da Veronica Peparini.

Attesa per il penultimo appuntamento con Amici

Anche nel corso della registrazione di Amici del 27 aprile, non è mancato il guanto di sfida tra i professori: i "CuccaTodo" si sono confrontati con Zerbi-Celentano su una tematica precisa e hanno divertito tutto il pubblico presente in studio.

Le anticipazioni che stanno iniziando a circolare sui social network alla fine delle riprese del 27 aprile, fanno sapere che le preferenze che ha espresso la giuria hanno dato un primo importante verdetto.

Fatta eccezione per i due ragazzi che sono finiti al ballottaggio per l'eliminazione, tutti gli altri sono approdati di diritto alla semifinale che avrà luogo la prossima settimana. I talenti delle categorie canto e ballo che non sono andati allo spareggio, hanno la certezza di partecipare all'ottavo appuntamento con il talent-show di Maria De Filippi, il penultimo di questa fortunata edizione.

La finalissima, invece, non dovrebbe essere registrata ma in diretta per permettere ai telespettatori di votare per i loro preferiti, fino alla proclamazione del vincitore.