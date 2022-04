Stash si prepara alla settima puntata del serale di Amici 21 e deve fare i conti anche con le critiche sui social.

A poche ore dalla messa in onda di del nuovo appuntamento in tv, sono state diffuse le foto ufficiali della puntata registrata un po' di giorni fa.

Il nuovo look mostrato dal giudice ed ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha scatenato un po' di ilarità sui social.

Stash deriso sul web per il nuovo look mostrato al serale di Amici 21

Per questa settima puntata del serale di Amici 21, Stash ha scelto di puntare su un look diverso e si è mostrato in studio con il ciuffo abbassato.

Una novità che non è passata inosservata ai fan social del programma, molti dei quali hanno addirittura tacciato Stash di voler "scimmiottare" Aka7even, il cantante protagonista della passata edizione del talent show di Maria De Filippi.

"Ma per piacere, sembra Aka7even" ha scritto un fan sui social dopo aver visto le foto del look di Stash per la puntata di questa settimana.

'Imbarazzante', sentenziano i fan di Amici 21 sul look del giudice Stash

"Finalmente una cosa più imbarazzante delle eliminazioni" ha sentenziato invece un altro fan di Amici 21, che ha colto la palla al balzo anche per polemizzare con i giudici dello show di Canale 5 per le scelte fatte in queste settimane, relative ai concorrenti da eliminare.

"Non ci credo, sono uguali" scrive invece un altro spettatore del talent show parlando sempre del confronto con Aka e il giudice Stash.

In attesa di scoprire se il cantante replicherà o meno a queste critiche e a chi lo ha deriso per il suo nuovo taglio di capelli mostrato ad Amici 21, si avvicina sempre più la finalissima dello show.

La finale di Amici 21 in diretta tv su Canale 5

Mancano, infatti, solo tre puntate alla fine del serale, dove si proclamerà il vincitore assoluto di questa edizione, che si porterà a casa il montepremi di 150.000 euro.

Rispetto alle puntate trasmesse fino alla semifinale cambierà il meccanismo dello show, dato che a decidere le sorti dei concorrenti che approderanno al rush conclusivo di Amici 21 sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

La finalissima dello show di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 e questo permetterà al pubblico di esprimere la propria preferenza e di votare il nome del concorrente che vuole veder vincere quest'anno.

Come è sempre accaduto alle finali delle varie edizioni di Amici, la giuria guidata quest'anno da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash farà solo da spettatore.