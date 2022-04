Sono state denominate da Zerbi la 'squadra giovane' di Amici e le due professoresse che ne sono a capo sono fiere di poter interpretare i gusti dei ragazzi di oggi: Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che lo scorso anno hanno trionfato con la vittoria di Giulia Stabile, non hanno intenzione di mollare neanche la ventunesima edizione del talent. Potendo attualmente contare sul talento di Albe per il canto e Dario per il ballo, le Pe-Pe, così le definisco i fan affettuosamente per via delle prime sillabe dei loro cognomi, intervistate da Tv Sorrisi e Canzoni hanno dato il loro parere sulle storie d'amore che nascono nella scuola e di cui i loro alunni sono protagonisti.

Al contempo, però, Veronica e Anna non hanno mancato di lanciare qualche frecciatina al veleno ai loro colleghi.

Il parere di Anna e Veronica sull'amore nella scuola

'Penso sia normale volere una spalla. Sono convinta che l’amore, se sei un bravo artista, ti spinge a dare molto di più sul palco', ha detto Anna commentando la voglia di affetto che spinge gli alunni a creare delle love story all'interno della casetta che li ospita da ormai 7 mesi. Parere positivo per i sentimenti che sbocciano ad Amici anche da parte della collega Veronica, la quale ha trovato in prima persona il compagno proprio tra gli ex alunni. 'Mi sono innamorata di un ex alunno', ha detto Peparini riferendosi ad Andreas Muller.

E se Dario ha trovato l'amore con Sissi e Albe con Serena, i sentimenti non impediscono ai talenti di lottare per arrivare fino alla fine.

'Onestamente, non sono sempre d’accordo con le decisioni della giuria, ma a un certo punto la gara va avanti e la rabbia te la tieni', ha detto Pettinelli parlando delle eliminazioni che si susseguono ogni settimana durante il serale. Ma allo stesso tempo, la conduttrice radiofonica non teme il fatto che in squadra sono rimasti solo 2 ragazzi.

I rapporti con gli altri colleghi di Amici

'Se le altre squadre amano mettere i piedi in 20 scarpe con tanti alunni, noi indossiamo solo poche paia di lussuose décolleté', ha dichiarato Pettinelli, più agguerrita che mai. 'Non facciamo i guanti di sfida tra prof, noi facciamo i fatti', ha proseguito Anna riferendosi alle sfide divertenti che ogni sabato vedono protagonisti da un lato i Cucca-Toda e dall'altro Zerbi-Cele.

Le ha fatto eco anche Veronica riferendosi al fatto che Alessandra continua ad attaccare Dario. 'Io ora lascio che i ragazzi si difendono da soli', ha detto Peparini, confermando che secondo lei il ballerino sa tenerle testa.

Dall'altro lato, Anna è sembrata più divertita dal comportamento che Rudy ha nei suoi confronti. 'In realtà mi ama, ma non lo ammetterà mai', ha detto la speaker radiofonica riferendosi al collega. Ma Anna non ha mancato di sottolineare ancora una volta che lei conosce il gusto degli giovani, al contrario di Zerbi che, secondo lei, avrebbe gusti da novantenne.