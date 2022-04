Da poco è uscito il suo primo album 'Cadere Volare' composto da 12 tracce che stanno già riscuotendo un grande successo ma Sangiovanni, cantante rivelazione di Amici 20 che in meno di un anno ha già al suo attivo 18 dischi di platino, non si è montato la testa, anzi tutt'altro. Dopo il commovente monologo a Le Iene, in cui ha raccontato senza filtri il suo bisogno di chiedere aiuto che si è concretizzato andando in terapia, l'artista diciannovenne si è raccontato senza filtri a Tv Sorrisi e Canzoni ammettendo, all'apice del suo successo, di nutrire una grande paura che lo spinge a mettersi alla prova come interprete dei suoi testi per non essere dimenticato da chi lo ascolta.

L'obiettivo del cantante: 'Essere più profondo'

Sangiovanni ha dimostrato fin dal suo percorso ad Amici 20 di saperci fare con le parole, non solo attraverso le 'barre' o i testi delle sue canzoni ma anche a livello comunicativo, tanto che le sue interviste sono sempre ben accolte dai fan che le prendono ad esempio. Non è un caso se Maria De Filippi stessa ha scelto di leggere la lettera di Sangiovanni nella finale del talent per descrivere il percorso dei talenti arrivati fino alla fine e anche le ultime dichiarazioni del cantautore rilasciate al settimanale confermano la grande maturità del ragazzo nonostante la giovane età.

"Il mio obiettivo non è essere più intonato, non mi interessa, ma essere più profondo", ha dichiarato Sangio ammettendo che cerca di spingersi oltre con la sua voce spingendo più che altro sull'interpretazione.

Questi pensieri sono legati alla paura che nutre il fidanzato di Giulia Stabile. "Ho paura che le persone con il tempo si stufino di me se non riesco a farmi conoscere… per come sono dentro", ha confessato il vicentino.

Il bisogno di normalità di Sangio

Le paure di Sangio non sono al momento supportate dai fatti, visto che il cantante ha un grande seguito.

I suoi fan apprezzano la sua arte e i suoi messaggi anche quelli legati al cambio del look. Infatti, dietro alla scelta di tagliare i capelli, che erano un segno distintivo, si è celato un bisogno di cambiamento esteriore ed interiore. "Mi sento più me stesso", ha detto il cantante che ammette di aver pensato a tagliare i capelli già prima di Sanremo ma di aver poi atteso la fine della kermesse canora.

In ogni caso, la necessità di Sangiovanni, oltre a quella di realizzarsi come artista, è quella di vivere la sua normalità. "Prima di essere un cantante sono un essere umano", ha detto Sangio che ha ribadito il bisogno di vivere la sua età senza privarsi di nulla. Il Gossip, quindi, può attendere per il diciannovenne che in più occasioni ha affermato di voler vivere la sua vita nel massimo riserbo e ha invitato i fan a seguirlo attraverso la sua musica.