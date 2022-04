Albe e Serena, attualmente impegnati nel serale di Amici, si sono conosciuti nella scuola e sono fidanzati da sei mesi. Nel day-time del 21 aprile, Albe ha raccontato di amare la ballerina di Raimondo Todaro e di sognare un futuro accanto a lei. La ballerina, alle dichiarazioni del fidanzato, è rimasta incredula. La giovane, infatti, ha affermato che, al momento, è troppo giovane per sposarsi e avere figli. In occasione del mesiversario, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di regalare ai due ragazzi un viaggio a Parigi.

La dichiarazione di Albe

La scuola di Amici di Maria De Filippi, oltre ad essere un luogo dove i ragazzi possono studiare per inseguire le proprie passioni, è un programma dove gli allievi vivono insieme e dove sono coinvolti 24 ore su 24. Per questo, molto spesso, capita che si vengano a formare delle coppie. Lo scorso anno, ad esempio, è nato l'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Quest'anno, l'amore ha fatto capolino nei cuori dei due allievi Serena e Albe che, nella giornata del 21 aprile, hanno festeggiato i loro primi sei mesi d’amore. Nel day-time, De Filippi ha indagato sul rapporto di Albe con Serena. Il cantante ha raccontato di provare un sentimento forte per la ragazza, tanto da sognare già una vita accanto a lei: “Io la sposo...

sto tanto bene con lei. Io voglio i bambini, tre figli, un po' cantano, un po' ballano”.

La reazione di Serena fa impazzire il web

La ballerina è rimasta incredula delle frasi del ragazzo, tanto che ha cercato di ridimensionare il tutto: “Il matrimonio è una cosa grossa. Ma cosa dici, i bambini? Io voglio ballare nei prossimi anni!

Sì forse a 30 anni, mica adesso. Io al massimo 2 e maschietti”. I fan del programma, sempre molto attenti a ciò che accade all’interno del talent show, hanno commentato la reazione della ballerina. Ad esempio, un utente su Twitter ha scritto in modo scherzoso: “Questa conversazione surreale tra Albe e Serena sul matrimonio e i bambini vi prego”.

questa conversazione surreale tra albe e serena sul matrimonio e i bambini vi prego 💀💀💀 #Amici21 pic.twitter.com/5Nni5V04WI — doriiana✨ | SOGNI AL CIELO DISCO D’ORO (@doriananorcia) April 21, 2022

Maria De Filippi regala un viaggio a Parigi ai due ragazzi, Albe incredulo

Dopo aver sentito i sentimenti che i due ragazzi provano l’uno per l’altro, Maria De Filippi ha chiesto ad Albe quale regalo vorrebbe fare a Serena per festeggiare i loro primi sei mesi d’amore: "Organizziamo una cena, poi come regalo che vuoi fare? Biglietto per due per Parigi?". L’allievo, incredulo ha risposto: "Davvero? Posso fare una cosa del genere?...Sì Maria fallo, poi ti do i soldi". La conduttrice, a quel punto, è scoppiata in una risata e ha affermato che il viaggio sarà offerto dal programma. I due ragazzi, quindi, potranno andare nella città dell'amore non appena terminerà il serale di Amici di Maria De Filippi.