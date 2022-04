Nella giornata di mercoledì 20 aprile si è svolta la registrazione della sesta puntata del serale di Amici. Durante le riprese ci sono state importanti novità e colpi di scena per gli allievi della scuola di Maria De Filippi. A tal proposito, Lda e Nunzio sono finiti al ballottaggio finale e si contenderanno il posto nel talent show di Canale 5.

Amici, riprese 20 aprile: Lda e Nunzio a rischio eliminazione

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano potrebbe perdere uno dei suoi allievi. Infatti, le anticipazioni trapelate in rete, sulla registrazione della sesta puntata di Amici, rivelano che Lda è a rischio eliminazione.

Nella registrazione del talent show di Canale 5 di mercoledì 20 aprile, Luca D'Alessio è stato candidato al ballottaggio finale. Anche a Nunzio è toccata la stessa sorte del cantante della squadra di Rudy. Il ballerino della squadra di Raimondo Todaro rischierà ancora una volta l'eliminazione.

Amici, anticipazioni 23 aprile: Lda e Nunzio al ballottaggio finale

Il pubblico che ha assistito alle ultime riprese di Amici non ha saputo il nome del concorrente che eliminato nella punta di sabato 23 aprile. Infatti, le anticipazioni della sesta serata rivelano che Lda e Nunzio sono i candidati all'eliminazione. L'allievo che dovrà lasciare la scuola di Maria De Filippi verrà detto dalla conduttrice agli studenti, dopo le riprese e una volta rientrati in casetta.

Le anticipazioni della registrazione della sesta puntata non rivelano quale dei due studenti dovrà rinunciare alla vittoria della trasmissione di Canale 5. Nel giorno del talent show, andato in onda il 20 aprile su Canale 5, Albe aveva letto una lettera per i cantanti e ballerini della scuola, per salutarli in modo adeguato, quasi come presagio della sua ipotetica uscita e, invece, il cantante della squadra di Anna Pettinelli ce l'ha fatta a superare anche la sesta puntata del serale.

Amici, sesta puntata: i guanti di sfida

Durante la registrazione di Amici del 20 aprile, inoltre, non sono mancate le esibizioni dei cantanti e ballerini della scuola. A tal proposito, durante le puntate pomeridiane della trasmissione, Anna Pettinelli aveva lanciato un guanto di sfida a Luigi. L'allievo di Rudy Zerbi, infatti, ha ricevuto una lettera dall'insegnante di Albe, nella quale proponeva una sfida su un celebre brano dei Nomadi.

I due studenti si sono dovuti cimentare nella canzone Io vagabondo, modificando il testo e la musica e dando una propria interpretazione. Serena, invece, ha ricevuto una lettera da Alessandra Celentano, che le ha assegnato un brano, da ballare contro Michele. Per la sfida, l'insegnante di danza ha richiesto un abbigliamento con top, giacca e mezze punte. Per quanto riguarda Rudy Zerbi, il professore di canto ha voluto mettere alla prova Alex e Luigi. Al momento, non è chiaro se tutti i guanti di sfida siano stati eseguiti dagli allievi, durante la registrazione di mercoledì 20 aprile. Non resta che attendere la sesta puntata del serale di Amici, per scoprire se sarà Albe a uscire dalla scuola o Nunzio.