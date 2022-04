Si sta avvicinando la finale di questa seguitissima edizione di Amici. Il 14 maggio prossimo infatti verrà decretato il vincitore del talent. Ieri intanto, mercoledì 20 aprile, è stata registrata la sesta puntata che andrà in onda sabato 23. Tante le cose che sono accadute nel corso della nuova registrazione e come sempre, sui social e sul web non mancano le anticipazioni inedite di ciò che verrà trasmesso. Dalla pagina Amicinews si scopre che anche questa settimana ci sarà un solo eliminato di cui è stato anche svelato il nome.

Gare, guanti di sfida e scontri tra i prof

Leggendo le anticipazioni si scopre innanzitutto che i tre giudici hanno dovuto sfidarsi nel salto della corda. La sfida vinta da Emanuele Filiberto gli ha dato la possibilità di poter scegliere la busta con il nome della squadra che avrebbe dato inizio alla gara. Anche in questa occasione non è mancato il guanto di sfida tra i prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I primi si esibiscono sulle note del brano Cacao meravigliato, i Cucca-Todo invece ballano Thriller. Per la seconda volta vincono la maestra di danza classica e il prof Rudy Zerbi. Proseguendo con la gara a squadre, si apprende che non mancheranno alcune discussioni tra i prof.

In particolare Veronica Peparini avrà una discussione con Alessandra Celentano che coinvolgerà il ballerino Dario definito dalla maestra "spocchioso." Manche dopo manche, si è arrivati al ballottaggio finale della nuova puntata che non ha avuto ospiti in studio, ma si sono esibiti presentando il loro nuovo inedito I The Kolors.

Il ballerino di latino americano Nunzio, allievo di Raimondo Todaro, ha dovuto abbandonare la scuola

Dalle anticipazioni si scopre che al ballottaggio si sono ritrovati il cantante LDA e il ballerino di latino Nunzio Stancampiano. LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, è figlio del noto cantante napoletano Gigi D'Alessio ed è allievo di Rudy Zerbi.

Nunzio invece è molto amato dal pubblico per via del suo rapporto fatto di amore e odio con la maestra Alessandra Celentano. Molto apprezzati e seguiti dal pubblico sono stati i suoi tutorial sulle danze latine. Al ballottaggio, Nunzio si è esibito sulle note del brano "Bella ciao," mentre LDA ha interpretato la canzone "Il cielo è sempre più blu." Ma è stato il primo a dover lasciare la scuola di Amici. Sono stati invece salvati dalla giuria i ballerini Dario e Serena. Quest'ultima è l'unica allieva rimasta ancora nella scuola dell'insegnante di latino americano Raimondo Todaro. Che aggiungere ancora. Non resta che aspettare il prossimo sabato per seguire la nuova puntata di Amici e scoprire tutti ciò che è accaduto nel corso della registrazione.