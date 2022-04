Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulle dinamiche del triangolo composto da Umberto, Flora e Adelaide.

I tre continueranno ad essere al centro delle trame di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, che tornerà in onda nuovamente a partire da settembre 2022, con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

A svelare un po' di retroscena su quello che accadrà in questo nuovo capitolo, ci ha pensato l'attore Roberto Farnesi, il quale ha confermato la sua presenza nel cast della prossima stagione.

Confermato Il Paradiso delle signore 7: le prime anticipazioni della soap

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle signore 7 rivelano che i protagonisti della soap opera di Rai 1 torneranno sul set verso fine maggio, per girare i nuovi episodi che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

La messa in onda delle puntate inedite è prevista a partire da metà settembre, subito dopo la pausa estiva della soap opera, che quest'anno non sarà trasmessa in replica per tutto il periodo della calda stagione.

La Rai, infatti, ha deciso di trasmettere solo le repliche della prima stagione della soap, risalente al 2015, con protagonisti Giusy Buscemi, Giuseppe Zeno e Alessandro Tersigni.

Umberto e Flora tornano nel cast de Il Paradiso delle signore 7

La messa in onda è prevista per tutto il mese di maggio, dopodiché da giugno in poi ci sarà spazio per la soap opera "Sei Sorelle" (acquistata dalla Spagna) e per Il Paradiso delle signore 7 bisognerà attendere metà settembre 2022.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della settima stagione previste durante la stagione tv 2022/2023 su Rai 1?

Le prime anticipazioni sulle nuove trame rivelano che ci sarà il ritorno della coppia composta da Umberto Guarnieri e Flora Ravasi.

Dopo essere scappati via al termine della sesta stagione, per vivere il loro amore lontani da tutto e tutti, ecco che i due innamorati rimetteranno piede a Milano e saranno i protagonisti della settima stagione.

La contessa Adelaide cerca vendetta: anticipazioni Il Paradiso 7

A confermarlo è stato proprio Roberto Farnesi, il quale ha svelato che al momento non sanno ancora dove andranno a vivere, dato che Umberto dovrà lasciare villa Guarnieri dopo aver troncato la relazione con la contessa.

E, proprio Adelaide, non resterà a guardare questa situazione, dato che si attiverà subito per mettere in atto la sua vendetta.

"Adelaide cercherà vendetta e sarà uno spunto interessante e divertente per la prossima stagione", ha anticipato l'attore di Umberto Guarnieri parlando de Il Paradiso delle signore 7.