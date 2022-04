L'Arrowverse si sta avviando verso una fase incerta della sua storia televisiva, iniziata 10 anni fa con la serie Arrow. Dalla prossima stagione il franchise basato sui personaggi della DC Comics sarà orfano di due Serie TV: DC's Legends of Tomorrow e Batwoman. Per la prima volta, entrambi gli show, sono stati cancellati dal palinsesto The CW senza la prospettiva di un finale. Dunque, la serie spin-off di Arrow e The Flash si concluderà con il settimo ciclo, mentre le vicende della supereroina di Gotham City non andranno oltre la terza stagione

The CW cancella Legends of Tomorrow e Batwoman

La notizia della cancellazione di Batwoman e Legend of Tomorrow non è stata improvvisa.

Già da tempo il mancato rinnovo era nell'aria. Il motivo è stato la discesa delle medie d'ascolto negli Stati Uniti e il sempre minore interesse dei fan di tutto il mondo nei confronti dei due show. Entrambi hanno risentito della programmazione irregolare degli ultimi due anni e, con riferimento a Batwoman, del passaggio di testimone (repentino e inaspettato) da Ruby Rose a Javicia.

Curiosamente, Legends of Tomorrow ha terminato la sua corsa prima di stabilire un primato: eguagliare Arrow per numero di stagioni. In ogni caso, i viaggi della Waverider si sono arrestati senza un finale. L'ultimo episodio trasmesso su The CW, infatti, si è concluso con un cliffhanger che ha introdotto il supereroe Booster Gold.

Nessun pericolo, invece, corrono The Flash e Superman & Lois, le altre due serie dell'Arrowverse, che sono state rispettivamente rinnovate per una nona e terza stagione.

I commenti degli showrunner sulla cancellazione di Legends of Tomorrow e Batwoman

"È stata una corsa incredibile. Mi mancherà lavorare alla serie e condividerla con voi" ha commentato sui social Keto Shimizu, il co-showrunner di Legends of Tomorrow.

"Abbiamo il cuore infranto, ma siamo anche immensamente grati per lo straordinario lavoro del nostro cast, della troupe e degli sceneggiatori", ha scritto Shimizu che si è poi rivolto ai telespettatori, ringraziandoli per essersi appassionati alla "banda di disadattati" delle Leggende, concludendo così: "Avrete sempre un posto sulla Waverider".

Anche Caroline Dries, co-autrice e showrunner di Batwoman, ha espresso il suo rammarico per il mancato rinnovo della serie incentrata prima su Kate Kane e poi su Ryan Wilder. "Mi hanno appena comunicato che non avrà una quarta stagione. Sono affranta, ma molto grata. É stato un onore realizzare 51 episodi. Ringrazio i produttori, il cast e la troupe", ha scritto la co-ideatrice dello show. Infine, anche l'attrice protagonista Javicia Leslie ha voluto spendere due parole di gratitudine per aver avuto l'onore di recitare nei panni della supereroina. L'interprete statunitense ha concluso il suo pensiero dicendo: "Questa è la nostra Bat-famiglia. La sua storia non potrà mai essere dimenticata".