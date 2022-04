Da diversi mesi la voce di un possibile "benservito" da parte di Mediaset a Barbara D'Urso aleggia tra gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore, però, Dagopsia ha diffuso un'ulteriore indiscrezione: l'addio sarebbe definitivo e non certo per volere della conduttrice. Visti gli ascolti tendenti al ribasso delle trasmissioni condotte da Barbara, le reti Mediaset avrebbero preso la decisione di "farla fuori" dai palinsesti della prossima stagione. Il futuro di D'Urso è incerto al momento, ma non vi sarebbero nuovi progetti in vista per lei.

Fine di un'epoca a Mediaset?

Dopo aver cancellato Live Non è la D'Urso dai palinsesti di Canale 5, aver ridimensionato Pomeriggio 5 e averla messa alla guida di un programma di Italia 1 ossia La Pupa e Il Secchione Show, Mediaset avrebbe deciso di liberarsi definitivamente di Barbara. Secondo quanto si legge su Dagopsia, per la conduttrice partenopea sarebbe arrivato il momento di abbandonare Mediaset.

Fino a giugno Barbara sarà alla conduzione di Pomeriggio 5 ma anche questo programma dovrebbe essere spostato in uno studio più piccolo. Non vi sarebbe più posto, dunque, per la conduzione di D'Urso in alcun programma dei palinsesti 2022/2023 di Canale 5. Un duro colpo per Barbara ma, sempre secondo Dagopsia, questa scelta definitiva sarebbe legata a una scarsa approvazione, da parte del pubblico, del suo modo di approcciarsi alla conduzione: se in passato "il suo stile" era particolarmente gradito adesso sembra aver stancato.

Barbara D'Urso: futuro incerto per la conduttrice, potrebbe abbandonare Mediaset

Il contratto di Barbara, il quale troverà la sua conclusione a dicembre 2022, come lei stessa aveva accennato, non avrebbe trovato il rinnovo che la partenopea auspicava. Secondo Dagospia, dunque, Barbara dovrà dire addio a Mediaset.

In ogni caso, si tratta al momento solo di indiscrezioni e rumor: potrebbero esserci colpi di scena.

Mediaset potrebbe, infatti, secidere di tenere nella sua scuderia Barbara al fine di darle uno spazio, anche se ridimensionato, dopo tanti anni di fedele servizio. I programmi di D'Urso, d'altra parte, hanno accompagnato il pubblico negli ultimi anni di programmazione Mediaset, tenendo compagnia ai telespettatori anche nei momenti più bui come il lockdown dovuto alla pandemia. Futuro tutto da scrivere: chissà se Barbara deciderà di commentare la notizia durante la sua trasmissione.