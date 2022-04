Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta la vita, le vicissitudini e il triangolo amoroso formato da Hope Logan, Steffy Forrester e Liam Spencer. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla rivelazione che Ridge farà a Thomas, sulla gravidanza di Steffy, sui dubbi di Finn, sulla volontà di Bill di riconquistare la moglie, sulle confidenze di Liam a Wyatt e sui consigli di Vinny per Thomas.

Steffy chiede a Finn di non lasciarla

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Ridge comunicherà a Thomas che il bambino che aspetta Steffy è di Liam. Saputa la notizia, Finn troverà molto difficoltoso continuare la sua relazione con Steffy, sapendo che non sarà il padre di suo figlio. La sorella di Thomas Forrester pregherà il compagno di non rinunciare al loro amore per ciò che è successo. Colpito dalle parole della giovane, il medico la rassicurerà, affermando di volere rimanere con lei lo stesso. Vinny consiglierà a Thomas di approfittare della presunta nuova paternità di Liam per riconquistare l'amore di Hope. Nel frattempo, Bill si impegnerà sempre di più nel voler riconquistare a tutti i costi Katie, fino ad arrivare a chiedere l'aiuto di Brooke e Donna.

Bill, infatti, chiederà alle due donne di intercedere per lui con l'ex moglie per convincerla a perdonarlo.

Zoe tenta di riconquistare Carter

Zoe tenterà di riavvicinarsi a Carter per ricostruire il suo rapporto con lui. I suoi tentativi, però, non avranno l'esito sperato perché l'avvocato non riuscirà a dimenticare il tradimento subito.

Demoralizzata, Zoe chiederà aiuto a Ridge che non sarà felice di assecondarla. Zende tenterà di farsi perdonare da Paris, chiedendole di poter avere un'altra chance. Wyatt e Flo vivranno con serenità la loro storia d'amore, mentre Steffy parlerà con il padre del bambino che sta aspettando. Katie e Paris saranno molto felici di lavorare insieme alla fondazione Forrester.

Liam andrà a trovare Wyatt e Flo e racconterà loro tutte le circostanze che l'hanno portato ad aspettare un nuovo figlio da Steffy. Thomas rimarrà molto turbato nel notare alcuni atteggiamenti inappropriati di Vinny, soprattutto quando quest'ultimo metterà in difficoltà Hope parlandole della nuova gravidanza di Steffy.

Dopo essersi confidato con il fratello e la cognata, Liam andrà a trovare Bill con la speranza che il padre possa consigliarlo su come affrontare la difficile situazione che sta vivendo. Finn chiederà a Steffy se vorrebbe riavere una famiglia con Liam, ma la donna assicurerà al compagno di essere convinta di voler stare con lui. Convinto che Liam possa ritornare con la sua ex, Vinny spingerà Thomas a non sprecare questa ennesima opportunità con la figlia di Brooke.