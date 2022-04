Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily americana riportano che Steffy si risveglierà dal coma in preda a un'amnesia, la quale riguarderà soltanto le circostanze che l'hanno resa vedova. La giovane Forrester, quindi, crederà di essere ancora sposata con Liam, nel frattempo Ridge riterrà inaccettabile che Sheila possa avere qualsiasi diritto in merito al nipotino che hanno in comune. Taylor, infine, crederà che Carter sia cambiata, mentre Steffy incontrerà suo figlio secondogenito Hayes del quale non avrà, però, alcun ricordo.

Steffy si risveglierà dal coma in preda a un'amnesia parziale

Nelle prossime puntate dello sceneggiato americano una diatriba tra Steffy e Sheila finirà in tragedia. Durante tale polverone dialettico, la figlia di Ridge, a causa del comportamento di Carter nei riguardi di Brooke, comprenderà che Sheila è rimasta la donna senza scrupoli e spietata di sempre.

Non potendo sopportare tali insinuazioni, Carter impugnerà la pistola e sparerà a Steffy, ma il proiettile in questione colpirà Finn, il quale farà da scudo tra la sua madre biologica e la fidanzata.

L'epilogo, però, sarà nefasto per il medico che perderà la vita poco più tardi, mentre Steffy sarà ricoverata in ospedale ed entrerà in coma.

Quando la sorella di Thomas uscirà finalmente dallo stato comatoso, sarà palese come la stessa si troverà in preda a un'amnesia parziale.

Forrester junior non riconoscerà suo figlio secondogenito Hayes

Le anticipazioni della soap opera statunitense raccontano che Steffy, uscita dal coma, avrà rimosso ogni evento riconducibile alla tragedia subita, ovvero allo sparo di Sheila che ha fatto sì che Finn morisse.

Nella mente della giovane Forrester sarà ancora sposata con Liam, quasi come se non avesse mai conosciuto il fidanzato medico.

Tale intricata situazione rischierà di urtare i già traballanti equilibri dell'allargata famiglia Forrester. Se da un lato Ridge riterrà inaccettabile che Sheila possa rivendicare qualsiasi diritto sul nipotino che hanno in comune, dall'altro lato l'ex moglie Taylor sarà fermamente convinta che Carter sia una persona migliore rispetto al passato.

Quando, successivamente, arriverà il momento delle visite a Steffy, si potrà notare come la figlia di Ridge si sorprenderà quando dinanzi ai suoi occhi si paleserà Kelly, la quale nei suoi ricordi era più piccola.

Steffy, infine, farà l'incontro anche di suo figlio secondogenito Hayes, del quale non avrà alcun ricordo ne saprà della sua esistenza.